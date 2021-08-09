Адвокат Эдварда Била опроверг отказ возместить ущерб: «Кому-то нужно провернуть дело через суд»

Требования Екатерины, однако, были другие, а также включали в себя моральный ущерб и дополнительные расходы.

«И вот буквально в пятницу мы с удивлением узнаем, что Екатерина Манечкина обратилась в суд к Эдварду Билу. И она просит не аналогичный автомобиль, а отремонтировать ее старый автомобиль, что, на мой взгляд, значительно хуже, чем то, что предлагалось ей моим клиентом изначально и добровольно», — говорит Жорин в беседе с «Пятым каналом».

Он добавил, что дело может заключаться в других нюансах. Однако, несмотря на неоднозначность ситуации, адвоката и его подзащитного такое развитие событий устраивает.

«Из чего мы делаем вывод, что кому-то это нужно провернуть все именно в судебном порядке. А поскольку иск уже передан в суд. Дело принято к производству, то такой вариант нас и Эдуарда устраивает. Он готов, если ей так удобнее, если для нее это лучший вариант».