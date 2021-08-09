Адвокат Эдварда Била опроверг отказ возместить ущерб: «Кому-то нужно провернуть дело через суд»
Адвокат Эдварда Била, Сергей Жорин, прокомментировал новый иск против своего подзащитного. Ранее одна из пострадавших в аварии, Екатерина Манечкина, заявила, что не получила обещанной компенсации, и собралась судиться с виновником.
Жорин отметил, что ситуация обстоит несколько иначе.
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Фото: Скриншот видео YouTube
«Утверждение о том, что Бил отказался возмещать ущерб Манечкиной, не соответствует действительности», — заявил Жорин.
«Стоимость восстановления, согласно экспертной оценке, была соразмерна стоимости самого автомобиля. Поэтому Эдвард через нас сделал предложение, которое мы передали Екатерине через ее представителя Артема — приобрести в качестве компенсации ущерба от ДТП аналогичный автомобиль такой же марки, модели, года выпуска, только технически исправный, то есть в таком же или лучшем состоянии, как он был до аварии».
Требования Екатерины, однако, были другие, а также включали в себя моральный ущерб и дополнительные расходы.
«И вот буквально в пятницу мы с удивлением узнаем, что Екатерина Манечкина обратилась в суд к Эдварду Билу. И она просит не аналогичный автомобиль, а отремонтировать ее старый автомобиль, что, на мой взгляд, значительно хуже, чем то, что предлагалось ей моим клиентом изначально и добровольно», — говорит Жорин в беседе с «Пятым каналом».
Он добавил, что дело может заключаться в других нюансах. Однако, несмотря на неоднозначность ситуации, адвоката и его подзащитного такое развитие событий устраивает.
«Из чего мы делаем вывод, что кому-то это нужно провернуть все именно в судебном порядке. А поскольку иск уже передан в суд. Дело принято к производству, то такой вариант нас и Эдуарда устраивает. Он готов, если ей так удобнее, если для нее это лучший вариант».
Фото: скриншоты видео
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