«Адский привкус»: Анна Седокова рассказала о худшем концерте в своей жизни

«Развлекай нас, а мы устали, посидим. А ты же профессионал. Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так, и эдак, и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им по*** на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни. Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того, чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя. Вы простите меня, что сорвалась. Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду. И знайте, что вы - мой свет», — написала певица.