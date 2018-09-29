logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Адский привкус»: Анна Седокова рассказала о худшем концерте в своей жизни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Анны Седоковой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица поделилась откровенными мыслями со своими подписчиками.

Анна Седокова всегда честна и откровенна со своими подписчиками. Певица не стесняется публично рассказывать о боли, чувствах и том, что беспокоит в данную минуту. Минувшим вечером артистка рассказала о самом худшем концерте в своей творческой жизни, который ей пришлось пережить: «Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус. Корпорат - это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на неё... А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна».

«Развлекай нас, а мы устали, посидим. А ты же профессионал. Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так, и эдак, и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им по*** на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни. Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того, чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя. Вы простите меня, что сорвалась. Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду. И знайте, что вы - мой свет», — написала певица.

Многочисленные подписчики поддержали Седокову, пожелав ей перестать обращать на это внимание. Подруга Анны Рита Дакота поделилась в комментариях своим опытом выступления на корпоративах: «У меня был случай, когда я развернулась в новогоднюю ночь прямо на входе в Турандот, увидев КОМУ я сейчас буду петь. Там сидели потные толстосумы с кучей проституток, ели (как в анекдотах, в ПРЯМОМ СМЫСЛЕ) чёрную икру ложами и смотрели на всех как на говно, а на сцене один за другим выходили топовые артисты...Тупо развернулась и поехала домой. Это была 4ая площадка за ночь, но я подумала, что трёх раз унижения с меня хватит. Этот организатор по сей день со мной не разговаривает, а я по сей день пишу в райдере жесточайшие условия на этот счёт…».

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
Slice 1
Сердцу не прикажешь: звезды, родившие детей от женатых мужчин