«Адский привкус»: Анна Седокова рассказала о худшем концерте в своей жизни

Анна Седокова всегда честна и откровенна со своими подписчиками. Певица не стесняется публично рассказывать о боли, чувствах и том, что беспокоит в данную минуту. Минувшим вечером артистка рассказала о самом худшем концерте в своей творческой жизни, который ей пришлось пережить: «Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус. Корпорат - это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на неё... А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна».
«Развлекай нас, а мы устали, посидим. А ты же профессионал. Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так, и эдак, и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им по*** на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни. Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того, чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя. Вы простите меня, что сорвалась. Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду. И знайте, что вы - мой свет», — написала певица.
Многочисленные подписчики поддержали Седокову, пожелав ей перестать обращать на это внимание. Подруга Анны Рита Дакота поделилась в комментариях своим опытом выступления на корпоративах: «У меня был случай, когда я развернулась в новогоднюю ночь прямо на входе в Турандот, увидев КОМУ я сейчас буду петь. Там сидели потные толстосумы с кучей проституток, ели (как в анекдотах, в ПРЯМОМ СМЫСЛЕ) чёрную икру ложами и смотрели на всех как на говно, а на сцене один за другим выходили топовые артисты...Тупо развернулась и поехала домой. Это была 4ая площадка за ночь, но я подумала, что трёх раз унижения с меня хватит. Этот организатор по сей день со мной не разговаривает, а я по сей день пишу в райдере жесточайшие условия на этот счёт…».