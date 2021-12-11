«Адская» беременность: Кира Найтли откровенно рассказала об ожидании второго ребенка

Когда Кира была беременна младшей дочерью Далилой, агент прислал актрисе новый сценарий рождественского хоррор-фильма «Тихая ночь». На тот момент звезда страдала ишиасом и чтение сценария во время сильных болей вдохновило ее согласится на роль в новом фильме.

«Меня тошнило уже шесть месяцев. У меня была пара недель, когда я чувствовала себя хорошо, а затем у меня развился радикулит, так что я была в агонии и злилась на свое гормональное состояние», — вспоминает Найтли.

По сюжету фильма Кира играет девушку Нелл. Она мать и готовится к Рождеству в тот момент, когда из-за экологической катастрофы правительство выпускает таблетки для самоубийц, которые приводят к легкой и быстрой смерти. Найтли отметила, что эта роль привлекла ее в первую очередь тем, что она затрагивает «темную» сторону материнства. «Я прекрасно понимаю, как легко могут погибнуть эти крошечные существа. Но вы не в состоянии все исправить для своего ребенка, хотя вам хотелось бы иметь возможность сказать, что все в порядке. Иногда вы не можете. В каком-то странном смысле это то, о чем идет речь в фильме: эта темная материнская тема», — отметила актриса.

«Тихая ночь» будет первым рождественским фильмом Киры после успешной роли в культовой картине «Реальная любовь» в 2003 году.