Адриане Лиме - 40: бьюти-эволюция супермодели

Спустя три года, Адриана переехала в Нью-Йорк, где, несмотря на языковой барьер, быстро освоилась и подписала контракт с агентством Elite Model Management. Участие в лучших мировых показах, работа с культовыми домами мод и миллионные контракты за рекламные кампании, привели к тому, что в 2015 году, Лима была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире, после того, как Жизель Бюндхен объявила о выходе на пенсию.

Что сегодня позволяет Адриане выглядеть по-прежнему молодой и цветущей? Своими рецептами она делиться с 13 миллионами подписчиков в своем Instagram: она нашла баланс между уходом за собой, спортивными нагрузками, карьерой, и семьей (модель воспитывает двух дочерей).