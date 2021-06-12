Адриане Лиме - 40: бьюти-эволюция супермодели
Впервые, крылья ангела Victoria's Secret, Адриана надела в далеком 1999 году: тогда 18-летняя девушка еще не знала, что станет ТОП-моделью и будет работать с VS в течение следующих двух десятилетий. Но уже тогда излучала безумную энергию и выглядела роскошно. Впервые, на красивую девочку обратили внимание, когда она за компанию пришла на модельный кастинг, даже не рассчитывая на успешный результат. Каким же было ее удивление, когда через пару недель ей позвонили и пригласили принять участие в конкурсе красоты: в 15 лет она получила титул «Супермодель Бразилии».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: picture alliance
В 2018 году, Адриана объявила о расторжении контракта с Victoria's Secret и продолжила карьеру без ежегодного участия в шоу.
Спустя три года, Адриана переехала в Нью-Йорк, где, несмотря на языковой барьер, быстро освоилась и подписала контракт с агентством Elite Model Management. Участие в лучших мировых показах, работа с культовыми домами мод и миллионные контракты за рекламные кампании, привели к тому, что в 2015 году, Лима была признана самой высокооплачиваемой моделью в мире, после того, как Жизель Бюндхен объявила о выходе на пенсию.
Что сегодня позволяет Адриане выглядеть по-прежнему молодой и цветущей? Своими рецептами она делиться с 13 миллионами подписчиков в своем Instagram: она нашла баланс между уходом за собой, спортивными нагрузками, карьерой, и семьей (модель воспитывает двух дочерей).
Фото и видео: Рамблер, East News, Picture Alliance Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram