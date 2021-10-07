Адель в платье с глубоким декольте появилась на обложке британского Vogue
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @adele/Instagram
Певица поразила фанатов обложкой журнала Vogue, для ноябрьского номера которого она снялась. Адель позирует в желтом платье британского дизайнера Vivienne Westwood с глубоким декольте, которое подчеркивает формы звезды.
Сказочности образу придает золотая брошь с бриллиантами от известного ювелирного дома Tiffany & Co. стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Макияж и укладка в фирменном для певицы стиле — голливудские локоны и черные стрелки на глазах.
Накануне певица выложила в свой Instagram тизер к новой песне, а может быть и к полноценному альбому под названием Easy On Me.
Адель подписала ролик коротко, указав только название релиза и дату — 15 октября. Фанаты певицы были несказанно рады, о чем сообщили в комментариях под постом Адель в Instagram.
Фото и видео: Instagram, Getty Images