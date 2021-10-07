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Адель в платье с глубоким декольте появилась на обложке британского Vogue

33-летняя певица Адель украсила обложку нового номера модного глянцевого журнала. Исполнительница хита Hello в этом году начала новую жизнь. Звезда сбросила лишний вес, развелась с мужем и закрутила роман с богатым спортивным агентом. Говорят, что скоро нас ждет и выход первого за шесть лет альбома.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Адель

Фото: @adele/Instagram

Певица поразила фанатов обложкой журнала Vogue, для ноябрьского номера которого она снялась. Адель позирует в желтом платье британского дизайнера Vivienne Westwood с глубоким декольте, которое подчеркивает формы звезды.

Сказочности образу придает золотая брошь с бриллиантами от известного ювелирного дома Tiffany & Co. стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Макияж и укладка в фирменном для певицы стиле — голливудские локоны и черные стрелки на глазах.

Накануне певица выложила в свой Instagram тизер к новой песне, а может быть и к полноценному альбому под названием Easy On Me.

Тизер к новому альбому Adele

Адель подписала ролик коротко, указав только название релиза и дату — 15 октября. Фанаты певицы были несказанно рады, о чем сообщили в комментариях под постом Адель в Instagram.

Фото и видео: Instagram, Getty Images