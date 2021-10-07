Адель в платье с глубоким декольте появилась на обложке британского Vogue

Сказочности образу придает золотая брошь с бриллиантами от известного ювелирного дома Tiffany & Co. стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. Макияж и укладка в фирменном для певицы стиле — голливудские локоны и черные стрелки на глазах.

Накануне певица выложила в свой Instagram тизер к новой песне, а может быть и к полноценному альбому под названием Easy On Me.