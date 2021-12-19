Адель откровенно рассказала о тяжелом разводе и тревожном расстройстве

В «Вечер с Адель» вошли также фрагменты интервью с Опрой Уинфри, в котором певица впервые откровенно рассказала о разводе с мужем, радикальном похудении и отношениях с отцом.

Адель призналась, что решение о разводе с бизнесменом Саймоном Конекки далось ей крайне тяжело. Отношения пары начались в 2011 году, спустя год родился их первенец Анджело. Адель и Саймон поженились в 2016-м, но через два года объявили о разводе.

Певица всегда мечтала о большой и крепкой семье, которую никогда не имела, и не могла поверить, что на самом деле чувствует себя глубоко несчастной рядом с любимым человеком. Осознание того, что единственно правильное решение — это развод, привело к тому, что у звезды начались панические атаки и тревожное расстройство. Адель глушила боль тренировками и на фоне стресса избавилась от 45 килограммов лишнего веса. «Я чувствовала, что я сама здесь, а мое тело где-то на другой планете», — призналась певица.