Адель откровенно рассказала о тяжелом разводе и тревожном расстройстве
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Фото: Пресс-служба
15-кратная обладательница «Грэмми» выступила перед звездами шоу-бизнеса в Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе с песнями из нового альбома «30» Easy On Me, Hold On, Love Is A Game, а также с известными хитами Hello, Skyfall, Someone Like You, Rolling In The Deep и другими.
Среди гостей концерта под открытым небом были Селена Гомес, Дуа Липа, Николь Ричи, Сет Роген, Гордон Рамзи, Эллен ДеДженерес, Сара Полсон, Крис Дженнер, Эмма Уотсон и Леонардо Ди Каприо.
Фото: Пресс-служба
В «Вечер с Адель» вошли также фрагменты интервью с Опрой Уинфри, в котором певица впервые откровенно рассказала о разводе с мужем, радикальном похудении и отношениях с отцом.
Адель призналась, что решение о разводе с бизнесменом Саймоном Конекки далось ей крайне тяжело. Отношения пары начались в 2011 году, спустя год родился их первенец Анджело. Адель и Саймон поженились в 2016-м, но через два года объявили о разводе.
Певица всегда мечтала о большой и крепкой семье, которую никогда не имела, и не могла поверить, что на самом деле чувствует себя глубоко несчастной рядом с любимым человеком. Осознание того, что единственно правильное решение — это развод, привело к тому, что у звезды начались панические атаки и тревожное расстройство. Адель глушила боль тренировками и на фоне стресса избавилась от 45 килограммов лишнего веса. «Я чувствовала, что я сама здесь, а мое тело где-то на другой планете», — призналась певица.
Фото: Пресс-служба
Тогда многие поклонники обвинили певицу в погоне за модой и потере имиджа.
Также Адель поделилась своими воспоминаниями об отце, с которым у нее сложились крайне сложные отношения. Близкий родственник ушел из семьи, когда ей было всего три года, и всю жизнь отец и дочь не могли найти общий язык. Из-за этого звезда много лет страдала от внутренних переживаний. «Мы с ним обрели мир в отношении друг друга, как раз когда он умирал, и ощущение зияющей пустоты исчезло», — откровенно рассказала Адель.
Долгожданный новый альбом певицы под названием «30» вышел после шестилетнего перерыва, и вдохновением для него послужил именно развод артистки. «Мне кажется, в новом альбоме я развожусь с ним». Через новые песни певица также обращается к своему сыну, который спустя годы сможет найти все ответы о разводе родителей в композициях с альбома.
Фото: пресс-служба