Адель откровенно рассказала о тяжелом разводе и тревожном расстройстве

15-кратная обладательница «Грэмми» выступила перед звездами шоу-бизнеса в Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе с песнями из нового альбома «30» Easy On Me, Hold On, Love Is A Game, а также с известными хитами Hello, Skyfall, Someone Like You, Rolling In The Deep и другими.

Среди гостей концерта под открытым небом были Селена Гомес, Дуа Липа, Николь Ричи, Сет Роген, Гордон Рамзи, Эллен ДеДженерес, Сара Полсон, Крис Дженнер, Эмма Уотсон и Леонардо Ди Каприо.