Адель не получила ни одной номинации на «Грэмми» в 2022 году
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Фото: TOLGA AKMEN/East News
Популярная британская певица Адель «молчала» на протяжении пяти лет. В 2015 году вышел ее третий альбом «25», в 2016-м она порадовала фанатов двумя синглами и после этого не выпускала никаких песен.
И вот Адель с ее долгожданным альбомом и новым хитом Easy on Me не попала ни в одну номинацию. Причина весьма банальна — новая пластинка британской певицы вышла слишком поздно. Релиз состоялся 19 ноября 2021 года, тогда как «Грэмми-2022» могут получить композиции, вышедшие с 1 сентября 2020-го по 30 сентября 2021-го. Новая работа певицы имеет все шансы соревноваться с конкурентами уже в следующем году.
Несмотря на отсутствие номинаций на «Грэмми», артистка не унывает. Ведь Адель выиграла три из четырех главных призов на церемонии награждения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне 8 февраля. Она забрала награды как лучший исполнитель, а также за лучшие альбом и песню года.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press, East News