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Адель не получила ни одной номинации на «Грэмми» в 2022 году

3 апреля в Лас-Вегасе состоится церемония награждения музыкальной премии «Грэмми» 2022 года. За награду поборются именитые музыканты, но среди них не будет Адель. Певица, выпустив альбом «30» после долгого молчания, снова взлетела на пик популярности. Однако в этом году ни одной номинации «Грэмми» не получила.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Адель британская певица, автор-исполнитель и поэтесса

Фото: TOLGA AKMEN/East News

Популярная британская певица Адель «молчала» на протяжении пяти лет. В 2015 году вышел ее третий альбом «25», в 2016-м она порадовала фанатов двумя синглами и после этого не выпускала никаких песен.

И вот Адель с ее долгожданным альбомом и новым хитом Easy on Me не попала ни в одну номинацию. Причина весьма банальна — новая пластинка британской певицы вышла слишком поздно. Релиз состоялся 19 ноября 2021 года, тогда как «Грэмми-2022» могут получить композиции, вышедшие с 1 сентября 2020-го по 30 сентября 2021-го. Новая работа певицы имеет все шансы соревноваться с конкурентами уже в следующем году.

Несмотря на отсутствие номинаций на «Грэмми», артистка не унывает. Ведь Адель выиграла три из четырех главных призов на церемонии награждения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне 8 февраля. Она забрала награды как лучший исполнитель, а также за лучшие альбом и песню года.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press, East News

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