Адель не получила ни одной номинации на «Грэмми» в 2022 году

И вот Адель с ее долгожданным альбомом и новым хитом Easy on Me не попала ни в одну номинацию. Причина весьма банальна — новая пластинка британской певицы вышла слишком поздно. Релиз состоялся 19 ноября 2021 года, тогда как «Грэмми-2022» могут получить композиции, вышедшие с 1 сентября 2020-го по 30 сентября 2021-го. Новая работа певицы имеет все шансы соревноваться с конкурентами уже в следующем году.

Несмотря на отсутствие номинаций на «Грэмми», артистка не унывает. Ведь Адель выиграла три из четырех главных призов на церемонии награждения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне 8 февраля. Она забрала награды как лучший исполнитель, а также за лучшие альбом и песню года.