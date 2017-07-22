Молодая мама Ирина Шейк в очередной раз доказывает, что быстро прийти в былую форму после беременности - вполне реально.

Так, например, в конце июля супермодель блистала на страницах испанского Vogue. Снимал Ирину модный фотограф Марио Тестино, перед объективом которого Шейк предстала полностью обнаженной.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Июл 21 2017 в 5:08 PDT

А сегодня звезда поделилась новым очень чувственным снимком, автором которого стал известный фотограф Марио Сорренти. В кадре абсолютно голая супермодель томно позирует, слегка прикрывая рукой аппетитную грудь.

«Очень эстетично и красиво!», «Ирина вы прекрасны», «Страшная сила)», «Ирина, ты лучшая!», «Русская красавица», «Совершенство!», - не остались равнодушными восхищенные подписчики.