«А вы отмечаете этот, на букву Х?»: особенный сын Эвелины Бледанс рассказал, что он думает о Хеллоуине
Фото: www.instagram.com/bledans/
Особенный сын Эвелины Бледанс Семен рассказал, как он относиться к заморскому празднику Хеллоуин.
Видео со своим сыном актриса сегодня опубликовала в своем Instagram. Подписчики актрисы горячо поддержали мальчика, который является их большим любимцем:
«Эвелина, не Хэлоуин, а Тыквенный спас!», «Нет, это не наш праздник», «Сёма прелесть! Настроение на весь день поднял», «Все верно сказал)) Праздник непонятный», «Какой хороший мальчишка у Вас», «Ха, ха, Семка прав.... Тут иногда каждый день святой праздник какой то», «Солнышко, спасибо ,ты сделал мой день!!!», «Какой классный и смешной малыш», «Какой же он лапочка, действительно, солнечный ребёнок», «Семочка просто красавчик, любим его безумно», «Мой приносит шляпу сегодня и говорит-пойду в ней на Хеллувин завтра ночью».
Эвелина Бледанс часто рассказывает, как она живет со своим сыном, у которого синдром Дауна. Ее работа является очень важной для семей, кто также воспитывает особенных детей, а ее пример — очень показательным.
Недавно у Эвелины возник конфликт с руководством социальной сети Instagram, где заблокировали страницу ее сына, якобы за нарушения правил.
Фото и видео: Instagram Эвелины Бледанс
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