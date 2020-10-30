«А вы отмечаете этот, на букву Х?»: особенный сын Эвелины Бледанс рассказал, что он думает о Хеллоуине

Эвелина Бледанс часто рассказывает, как она живет со своим сыном, у которого синдром Дауна. Ее работа является очень важной для семей, кто также воспитывает особенных детей, а ее пример — очень показательным.

Недавно у Эвелины возник конфликт с руководством социальной сети Instagram, где заблокировали страницу ее сына, якобы за нарушения правил.