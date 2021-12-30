А все ли так хорошо? Софья Таюрская прокомментировала слухи о расставании с Ильей Прусикиным

Неоднозначная сториз в аккаунте в Instagram Ильи Прусикина, больше известного под псевдонимом Ильич, навела поклонников пары на предположения о том, что их роман с коллегой по группе Little Big дал трещину. Тому послужила надпись «Расставание» на черном фоне, которую тот опубликовал на днях.

И вот спустя некоторое время свой комментарий дала и его возлюбленная. Возлюбленные вместе появились на YouTube-шоу «Петя любит выпить», где откровенно рассказал о том, что происходит между ними. «Не гадайте, у нас у всех все хорошо», — сообщила она Пете Плоскову, ведущему шоу.

Также музыканты поделились и планами на новогоднюю ночь и ответили еще на один волнующий поклонников вопрос: «В каких они отношениях с экс-супругой Прусикина — Ирой Смелой». «У Иры тоже все хорошо! Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — рассказала Таюрская.

Многие поклонники были убеждены в том, что певица виновата в разладе брака Ильча и Иры Смелой, однако все трое опровергают данные слухи и каждый раз доказывают, что поддерживают теплые дружеские отношения. А Прусикин и Смелая занимаются воспитанием общего сына Добрыни, который родился у них за время брака.