«А Тилль знает?»: Лобода заинтриговала поклонников чувственной фотографией с брутальным мужчиной
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Фото: Instagram Светланы Лободы
36-летняя Светлана Лобода экспериментирует с имиджем.
«🙈кто ты?)», — интригует певица.
«Вы — красотка», «Как же вам идут кудряшки», «Лучше прически и образа, я еще не видела», «Потрясающая», «Как всегда неотразимая и шикарная», — обсуждают фанаты новый образ звезды.
Личность мужчины на фото заинтриговала поклонников: «Судя по ушам, это не Линдеманн», «Макс Барских», «Барских», «Леша Свик», «Дорн», «Танцор», «Егор Крид», «А Тилль знает?», — любопытствуют они.
Фото и видео: instagram
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