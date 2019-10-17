«А Тилль знает?»: Лобода заинтриговала поклонников чувственной фотографией с брутальным мужчиной

«Вы — красотка», «Как же вам идут кудряшки», «Лучше прически и образа, я еще не видела», «Потрясающая», «Как всегда неотразимая и шикарная», — обсуждают фанаты новый образ звезды.

Личность мужчины на фото заинтриговала поклонников: «Судя по ушам, это не Линдеманн», «Макс Барских», «Барских», «Леша Свик», «Дорн», «Танцор», «Егор Крид», «А Тилль знает?», — любопытствуют они.