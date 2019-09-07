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«А муж не заревнует?»: поклонники обсуждают видео страстных танцев Нюши и Артема Качера

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Нюша и Артем Качер

Фото: Instagram

На днях стало известно, что певица Нюша готовит новый трек вместе с рэпером Артемом Качером.

Накануне Нюша обнародовала зажигательное видео, на котором довольно откровенно танцует с рэпером Артемом Качером, проанонсировав выходящий в скором времени их совместный хит. Танец пары поразил поклонников: судя по восхищенным комментариям, многие увидели в нем тепло и понимание между Нюшей и Артемом. Тем более что еще до публикации видео и рэпер, и певица показали в своих микроблогах красивое фото, на котором два силуэта, кажется, вот-вот сольются в поцелуе, и фигуры обоих вполне узнаваемы — это сами Нюша и Артем.

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13.09.2019 🔥

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

«Оооох, это будет «бомба», которая взорвет все, что можно и нельзя», — предвкушают поклонники появление совместного клипа артистов. «Ой, мужу сейчас нелегко!» — сочувствуют супругу певицы Игорю Сивову и интересуются у самой звезды: «Муж не против?» Предупреждают: «Смотри, заревнует!» И восхищаются дуэтом Нюши и Артема Качера: «Вот вы подходите друг другу! Красивая из вас пара была бы!».

Нюша гордится, что быстро вернулась в форму после родов, и не упускает шансов продемонстрировать это. Кажется, что материнство еще сильнее развило в ней женственность и сексуальность. «Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе...» — написала она под новыми фотографиями в блоге, где позирует в коротких шортах и верхе от бикини.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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