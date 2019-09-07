«А муж не заревнует?»: поклонники обсуждают видео страстных танцев Нюши и Артема Качера

«Оооох, это будет «бомба», которая взорвет все, что можно и нельзя», — предвкушают поклонники появление совместного клипа артистов. «Ой, мужу сейчас нелегко!» — сочувствуют супругу певицы Игорю Сивову и интересуются у самой звезды: «Муж не против?» Предупреждают: «Смотри, заревнует!» И восхищаются дуэтом Нюши и Артема Качера: «Вот вы подходите друг другу! Красивая из вас пара была бы!».

Нюша гордится, что быстро вернулась в форму после родов, и не упускает шансов продемонстрировать это. Кажется, что материнство еще сильнее развило в ней женственность и сексуальность. «Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе...» — написала она под новыми фотографиями в блоге, где позирует в коротких шортах и верхе от бикини.