А-ля Жанна д'Арк: Дарья Мороз кардинально сменила имидж

В своем блоге Мороз еще не показывала изменения и никак не комментировала это решение. Под постом Софьи Эрнст комментаторы разделились на два лагеря. Одни в восторге от обновления внешнего вида: «Класс! Очень идет», «Красотка», «Ого». Другие же не разделяют восхищения и настаивают на том, что раньше было лучше: «А отменить можно?», «Не, челочку надо вверх», «Самая лучшая стрижка была в «Содержанках», а не вот это все». Многие отметили, что теперь Мороз похожа на Жанну д'Арк и Чулпан Хаматову.