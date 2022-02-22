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А-ля Жанна д'Арк: Дарья Мороз кардинально сменила имидж

Звезда «Содержанок» была обладательницей короткой дерзкой стрижки под мальчика. Но недавно звезда решила видоизменить свою прическу. Об изменениях во внешности актрисы рассказала ее коллега Софья Эрнст в своем блоге.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Мороз

Фото: instagram/ d_moroz

Софья Эрнст опубликовала селфи с Дарьей Мороз, которая продемонстрировала обновленную стрижку. Дарья уже давно пришла к тому, чтобы стричь волосы экстремально коротко, и своему выбору не изменяет. Однако она решила поэкспериментировать с формой прически. Сейчас у Мороз появилась челка, а волосы артистка отпустила до ушей.

В своем блоге Мороз еще не показывала изменения и никак не комментировала это решение. Под постом Софьи Эрнст комментаторы разделились на два лагеря. Одни в восторге от обновления внешнего вида: «Класс! Очень идет», «Красотка», «Ого». Другие же не разделяют восхищения и настаивают на том, что раньше было лучше: «А отменить можно?», «Не, челочку надо вверх», «Самая лучшая стрижка была в «Содержанках», а не вот это все». Многие отметили, что теперь Мороз похожа на Жанну д'Арк и Чулпан Хаматову.

Дарья Мороз часто говорит о том, что любит экспериментировать с внешностью. Однажды она даже побрилась налысо и с гордостью вспоминает об этом. По ее словам, ради хорошей роли в кино она готова на любые изменения.

Фото и видео: Instagram

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