А-ля Жанна д'Арк: Дарья Мороз кардинально сменила имидж
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ d_moroz
Софья Эрнст опубликовала селфи с Дарьей Мороз, которая продемонстрировала обновленную стрижку. Дарья уже давно пришла к тому, чтобы стричь волосы экстремально коротко, и своему выбору не изменяет. Однако она решила поэкспериментировать с формой прически. Сейчас у Мороз появилась челка, а волосы артистка отпустила до ушей.
В своем блоге Мороз еще не показывала изменения и никак не комментировала это решение. Под постом Софьи Эрнст комментаторы разделились на два лагеря. Одни в восторге от обновления внешнего вида: «Класс! Очень идет», «Красотка», «Ого». Другие же не разделяют восхищения и настаивают на том, что раньше было лучше: «А отменить можно?», «Не, челочку надо вверх», «Самая лучшая стрижка была в «Содержанках», а не вот это все». Многие отметили, что теперь Мороз похожа на Жанну д'Арк и Чулпан Хаматову.
Дарья Мороз часто говорит о том, что любит экспериментировать с внешностью. Однажды она даже побрилась налысо и с гордостью вспоминает об этом. По ее словам, ради хорошей роли в кино она готова на любые изменения.
Фото и видео: Instagram