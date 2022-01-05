«Кто из них мама?» Алсу с подросшими дочками примерили family look в патриотичном стиле

Исполнительница хита «Зимний сон» поделилась снимком в своем аккаунте в Instagram, на котором она запечатлена в компании двух дочерей — 13-летней Микеллы и 15-летней Сафины. На фотографии все трое расположились в свитшотах белого, синего и красного цветов, которые соответствуют цветам российского триколора. Единственное, что они немного поменяли местами расположение оттенков. «Очень патриотично получилось», — подписала снимок Алсу.

Подрастающие дочки певицы привели в восторг поклонников, которые сначала даже и не поняли, кто из них играет роль главы семейства. «А кто из них мама, а кто дочери?»; «Три сестры!» — пишут комментаторы.

И Сафина, и Микелла появились на свет у Алсу в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Также у супругов есть младший сын Рафаэль, которого семья тщательно прячет от общественных глаз. Они редко публикуют фотографии с мальчиком и на каждой из них невозможно увидеть его лицо.

Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году. В этом году им предстоит отметить 16-летнюю годовщину совместной жизни.