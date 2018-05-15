«А как же жена?»: интернет-пользователи возмущены личным снимком Фадеева с Закировой и Серябкиной

Не секрет, что продюсер Макс Фадеев очень трепетно относится к артистам, подписанным на его лейбл #MALFA. Но солистка группы Serebro Ольга Серябкина и участница «Голоса» Наргиз занимают в его сердце особое место — в этом сам Максим признался накануне, выложив в свой микроблог красивое фото с этими артистками.
«Две половины моего сердца», — так трогательно подписал Фадеев снимок.
Но фолловерам Макса не понравилось, что он при этом не упомянул свою супругу Наталью и других самых близких. «Макс, а как же жена» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.), «Провокационное описание», «После такого поста не забудьте букетик, возвращаясь домой», «Значит в Вашем сердце НЕТ больше места ни для кого...», «Голова жене», «Есть же еще жена и сын, родители, как же вы про них забыли-то», — не унимались подписчики.
Фото: Instagram