«А как же жена?»: интернет-пользователи возмущены личным снимком Фадеева с Закировой и Серябкиной

Но фолловерам Макса не понравилось, что он при этом не упомянул свою супругу Наталью и других самых близких. «Макс, а как же жена» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.), «Провокационное описание», «После такого поста не забудьте букетик, возвращаясь домой», «Значит в Вашем сердце НЕТ больше места ни для кого...», «Голова жене», «Есть же еще жена и сын, родители, как же вы про них забыли-то», — не унимались подписчики.

Фото: Instagram