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«А как же жена?»: интернет-пользователи возмущены личным снимком Фадеева с Закировой и Серябкиной

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Максим Фадеев и Наргиз
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Максим Фадеев не просто опубликовал фото с певицами Наргиз Закировой и Ольгой Серябкиной, но и признался им в любви.

Не секрет, что продюсер Макс Фадеев очень трепетно относится к артистам, подписанным на его лейбл #MALFA. Но солистка группы Serebro Ольга Серябкина и участница «Голоса» Наргиз занимают в его сердце особое место — в этом сам Максим признался накануне, выложив в свой микроблог красивое фото с этими артистками.

«Две половины моего сердца», — так трогательно подписал Фадеев снимок.

Но фолловерам Макса не понравилось, что он при этом не упомянул свою супругу Наталью и других самых близких. «Макс, а как же жена» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.), «Провокационное описание», «После такого поста не забудьте букетик, возвращаясь домой», «Значит в Вашем сердце НЕТ больше места ни для кого...», «Голова жене», «Есть же еще жена и сын, родители, как же вы про них забыли-то», — не унимались подписчики.

Фото: Instagram

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