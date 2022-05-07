А глаза-то мамины: Григорий Лепс показал единственного сына

Поклонники отметили сходство мальчика со знаменитым отцом, но при этом отметили, что глазами наследник Лепса все же больше похож на маму. «Какой красивый мальчик», «Космические глаза», «Мамин мальчик, сразу видно», — не скупились фанаты на комплименты.

Напомним, что певец Григорий Лепс и танцовщица Анна Шаплыкова прожили в браке 20 лет и родили троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. Осенью 2021 года звездные супруги неожиданно для всех объявили о разводе. Истинную причину расставания при этом они озвучивать не стали.