36-летняя Юлия Началова выступила на церемонии вручения премий журнала LF City. Для своего появления на сцене певица выбрала оригинальный наряд и, увы, прогадала.

На днях в Москве прошла торжественная церемония вручения премий LF City Awards — самые яркие, популярные и влиятельные знаменитости унесли домой заветные статуэтки. Хедлайнером шоу стала американская светская львица Пэрис Хилтон, которая выступила на мероприятии с диджей-сетом.

Также на сцене зажгла Юлия Началова — она исполнила кавер на бессмертный хит Уитни Хьюстон I Have Nothing. И если к вокалу певицы вопросов ни у кого не было, то ее наряд оказался спорным. Юлия надела кожаные легинсы и черный жакет с перьями по подолу.

Увы, комплект не украсил фигуру Началовой, подчеркнув ее несовершенства. «А где талия?», «Неудачный наряд, Юля», «Поете классно, но гардероб надо пересмотреть, без обид», — написали интернет-пользователи. А вы согласны с их мнением?

Фото: Instagram