«А где Кристина?» Орбакайте раскритиковали за образ в облегающем платье цвета фламинго

Поклонники Орбакайте в комментариях вступили в словесную перепалку: одни хвалили артистку за удачный образ, другие признались, что не узнают Кристину, д а и вообще фото неудачное.

«Фото неудачное, Кристина сама не похожа на себя», «А где Кристина?», «Кристина, вы удивительная. Но это совсем не ваше!», «Вы хороша, но цвет не ваш. Извините», «Неудачный наряд, но я вас обожаю», «На вкус и цвет товарища нет! Это не ваше!», «Кто же это?», — посыпались критические замечания.