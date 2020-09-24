«А где Кристина?» Орбакайте раскритиковали за образ в облегающем платье цвета фламинго
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/
Кристина Орбакайте опубликовала в социальной сети фото, где позирует в облегающем переливающемся платmt цвета фламинго. Наряд подчеркнул идеальную фигуру певицы.
«Готова к труду и обороне», — подписала снимок 49-летняя дочь Пугачевой.
Поклонники Орбакайте в комментариях вступили в словесную перепалку: одни хвалили артистку за удачный образ, другие признались, что не узнают Кристину, д а и вообще фото неудачное.
«Фото неудачное, Кристина сама не похожа на себя», «А где Кристина?», «Кристина, вы удивительная. Но это совсем не ваше!», «Вы хороша, но цвет не ваш. Извините», «Неудачный наряд, но я вас обожаю», «На вкус и цвет товарища нет! Это не ваше!», «Кто же это?», — посыпались критические замечания.
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/
«Удивительная гагара», — прокомментировал на английском Филипп Киркоров. «Великолепная», — согласился с ним дизайнер Игорь Гуляев. «Цвет платья великолепный», «Какая красотка», «Кристина, вы волшебная в этом наряде», — одобрили выбор платья поклонники Орбакайте.
А вы на чьей стороне, вам понравился наряд?
Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!