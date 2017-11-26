«А это маленький Гектор»: Анна Седокова впервые показала сына
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Анна Седокова показала фото, на котором можно рассмотреть лицо ее сына.
Часто звезды скрывают своих детей, фотографируя их со спины или закрывая «смайликами» из суеверных опасений: чтобы не сглазили. Популярная певица Анна Седокова решила показать лицо своего сына, когда ему исполнилось семь месяцев.
«Быть мамой. Самоотверженно отдавать себя маленькому созданию. Быть всегда на чеку. Быть плохой, но правильной. Быть взрослой», — написала она, что значит для нее материнство. И добавила: «А это маленький Гектор».
Поклонники певицы нашли этот снимок очень милым и трогательным. Многие из них до сих пор гадают, кто же отец мальчика, и нет ли в нем азиатских черт.
Согласно общепринятой версии, Гектор родился в отношениях певицы с бизнесменом Артемом Комаровым. От предыдуших отношений у Седоковой подрастают две дочки. Сейчас звезда намекает на наличие в ее жизни новых отношений, либо возобновлении старых, но никакой конкретики нет. Ждем развития событий!
Фото: instagram