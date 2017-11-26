Анна Седокова показала фото, на котором можно рассмотреть лицо ее сына.

Часто звезды скрывают своих детей, фотографируя их со спины или закрывая «смайликами» из суеверных опасений: чтобы не сглазили. Популярная певица Анна Седокова решила показать лицо своего сына, когда ему исполнилось семь месяцев.

«Быть мамой. Самоотверженно отдавать себя маленькому созданию. Быть всегда на чеку. Быть плохой, но правильной. Быть взрослой», — написала она, что значит для нее материнство. И добавила: «А это маленький Гектор».