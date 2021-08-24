«А деньги где?»: как Алена Водонаева отметила 11-летие сына

Утром 23 августа, в день рождения Богдана, Алена заявила, что тоже готова принимать поздравления. Подписав провокационное фото в розовом купальнике: «Мамочка принимает поздравления. 23 августа — мой самый любимый день в году. Одиннадцать лет!», — написала она.

Для самой вечеринки Алена выбрала женственное платье с цветочным узором и объемным белым воротником. Во время торжества под музыку из сериала «Бригада» в зал вышли официанты с фейерверками и тортом для парня. Десерт был украшен изображением черного кота — домашнего питомца Алены и ее сына.