«А деньги где?»: как Алена Водонаева отметила 11-летие сына
Юные гости и их родители собрались в одном из столичных ресторанов. Поздравить именинника пришел брат Водонаевой Станислав вместе с женой и сыновьями. В разгар празднования родные вручили имениннику открытку, в которой должны были быть деньги. Однако, открыв ее, Богдан подарка не обнаружил. Открытка оказалось пустой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @alenavodonaeva
Казус с юмором описала сама Алена: «Где деньги? Все, что нужно знать о нашей семье. Классный подарок на день рождения. P.S. Деньги нашли в машине», — поделилась она.
Утром 23 августа, в день рождения Богдана, Алена заявила, что тоже готова принимать поздравления. Подписав провокационное фото в розовом купальнике: «Мамочка принимает поздравления. 23 августа — мой самый любимый день в году. Одиннадцать лет!», — написала она.
Для самой вечеринки Алена выбрала женственное платье с цветочным узором и объемным белым воротником. Во время торжества под музыку из сериала «Бригада» в зал вышли официанты с фейерверками и тортом для парня. Десерт был украшен изображением черного кота — домашнего питомца Алены и ее сына.
Фото и видео: Instagram
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