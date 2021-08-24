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«А деньги где?»: как Алена Водонаева отметила 11-летие сына

Популярный блогер и телеведущая поздравила сына с днем рождения, организовав для него небольшой праздник в кругу близких и друзей. О деталях торжества рассказала сама мама, поделившись кадрами в своем Instagram. Всем гостям запомнился момент вручения подарков, когда в красивую открытку забыли вложить главный подарок.
«А деньги где?»: как Алена Водонаева отметила 11-летие сына

Юные гости и их родители собрались в одном из столичных ресторанов. Поздравить именинника пришел брат Водонаевой Станислав вместе с женой и сыновьями. В разгар празднования родные вручили имениннику открытку, в которой должны были быть деньги. Однако, открыв ее, Богдан подарка не обнаружил. Открытка оказалось пустой.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева во время празднования

Фото: Личный Instagram @alenavodonaeva

Казус с юмором описала сама Алена: «Где деньги? Все, что нужно знать о нашей семье. Классный подарок на день рождения. P.S. Деньги нашли в машине», — поделилась она.

Утром 23 августа, в день рождения Богдана, Алена заявила, что тоже готова принимать поздравления. Подписав провокационное фото в розовом купальнике: «Мамочка принимает поздравления. 23 августа — мой самый любимый день в году. Одиннадцать лет!», — написала она.

Для самой вечеринки Алена выбрала женственное платье с цветочным узором и объемным белым воротником. Во время торжества под музыку из сериала «Бригада» в зал вышли официанты с фейерверками и тортом для парня. Десерт был украшен изображением черного кота — домашнего питомца Алены и ее сына.

Фото и видео: Instagram

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