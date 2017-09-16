Новый снимок появился в Instagram популярной актрисы

30-летняя Настасья Самбурская предпочитает скрывать личную жизнь от глаз общественности. Более того, в блоге звезды сериала «Универ» зачастую появляются фотографии, оставляющие больше вопросов, чем ответов. На новом снимке с подписью «Двое из ларца» Настасья позирует с 24-летним актером Кириллом Дыцевичем.

Как сообщает WMJ.ru, подписчики обратили внимание на кольцо, надетое на безымянный палец руки актрисы: «замужем она за Кирюшей)», «Колечко 💍», «она же летом замуж вышла», «кольцо на правой руке на безымянном пальце...», «Настасья, у Вас кольцо на правой руке на безымянном пальчике! Вас можно поздравить?)», «А что за колечко на безымянном правой руки?», «Что за колечко на безымянном пальце?!)))». Кроме того, многие согласились со сходством Настасьи и Кирилла: «Близнецы», «Как брат и сестра», «Одинаковые!», «Красивые оба», «Очень красивая и крутая пара!», «Такие красивые и очень похожи».