«А что случилось с Владом?»: в Сети появилось свежее фото 45-летнего Сташевского

«Маргарита отлично выглядит.А что со Сташевским?В кого он превратился???Такой красавчик был!», «Влад сильно сдал. Худоба не красит, даже старит. Вид больного человека», «Да кому он нужен этот Сташевский ?! 🤔 его время давно ушло, к тому же абсолютно бесталанный, голоса не было и нет, у нас на эстраде таких полно!», «Худоба не красит, а старит! А сами воблы сушёные», «Владу надо кушать. Вон Суханкина - красивая женщина! Цветёт и пахнет!», «А что с Владом? Он больше не поёт, болеет чем что ли?», — пишут в комментариях подписчики.

Напомним, после неудачного брака и краха карьеры Влад Сташевский злоупотреблял алкоголем, однако справился с зависимостью, организовал собственный бизнес по переработке металлического лома и вторсырья, завел любящую семью. В 2006 году музыкант сыграл свадьбу с Ириной Мигулей, которая сейчас помогает ему с организацией редких выступлений — исключительно «ради удовольствия». По данным издания «КП», гонорар переквалифицировавшегося в бизнесмены артиста составляет около 400 тысяч рублей.