А были ли 100 млн? Подозреваемый в ограблении вдовы Градского сделал неожиданное заявление
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
С начала следствия в деле об ограблении вдовы Александра Градского было много вопросов. Не стало их меньше и сейчас. Пока следователи работают только с одним подозреваемым — Умеджоном Жабборовым, тем, кто был за рулем белого «мерседеса».
Журналисты «Комсомольской правды» поговорили с бывшей женой подозреваемого, москвичкой. Они прожили в браке недолго, развелись несколько лет назад.
Женщина рассказала, что новости о бывшем, с которым поддерживала отношения, узнает от его матери и адвокатов. «Он не знал, что идет на преступление. Должен был деньги бандитам. И они, чтобы отработать долг в 150 тысяч рублей, предложили ему день потаксовать», — говорит она.
Отказать он не мог, потому что попал в лапы опасных, по ее словам, людей. Умед рассказал на допросе, что из машины Марины Коташенко преступники вышли без масок.
«Умед вспомнил, что в руках они держали одну небольшую сумку. Потом узнал про сумму в 100 млн рублей и засомневался, что эти деньги поместились бы в такой небольшой сумке», — продолжает экс-супруга задержанного.
Журналисты издания посчитали, что даже при купюрах разного номинала 100 млн рублей весят от 13 до 20 кг. Кроме того, такая наличка имеет большой объем. Трудно уместить столь огромную сумму в небольшую сумку.
Впрочем, в ходе следствия возникали самые смелые версии, вплоть до того, что Марина Коташенко могла и сама инсценировать ограбление, чтобы уменьшить сумму наследства, которым ей придется делиться со старшими детьми покойного мужа. Но известный адвокат объяснял, почему эти доводы несостоятельны.
В любом случае грабители знали, что в доме почившего музыканта есть деньги. А кто их навел на добычу, предстоит выяснить. Ранее подозрения пали на домработника известного семейства.
Фото и видео: Passion.ru, Anatoly Lomokhov/ Global Look press