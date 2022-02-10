А были ли 100 млн? Подозреваемый в ограблении вдовы Градского сделал неожиданное заявление

Женщина рассказала, что новости о бывшем, с которым поддерживала отношения, узнает от его матери и адвокатов. «Он не знал, что идет на преступление. Должен был деньги бандитам. И они, чтобы отработать долг в 150 тысяч рублей, предложили ему день потаксовать», — говорит она.

Отказать он не мог, потому что попал в лапы опасных, по ее словам, людей. Умед рассказал на допросе, что из машины Марины Коташенко преступники вышли без масок.

«Умед вспомнил, что в руках они держали одну небольшую сумку. Потом узнал про сумму в 100 млн рублей и засомневался, что эти деньги поместились бы в такой небольшой сумке», — продолжает экс-супруга задержанного.