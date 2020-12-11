А была ли пластика? Как выглядела красавица Эшли Джадд в начале карьеры
Фото: East News
Эшли Симинелла родилась 19 апреля 1968 года в Калифорнии. Когда девочка и ее сестра Наоми были еще маленькими, родители развелись, дети остались жить с матерью. Ранние годы будущей актрисы были безрадостными: семья все время нуждалась в деньгах, а из-за постоянных переездов Эшли сменила 12 школ, из-за чего не могла заводить друзей надолго.
Все изменилось, когда мать Эшли Вайнона Джадд — певица в стиле кантри — записала дуэт со старшей дочерью. Сингл сразу стал популярным, в семье начали появляться деньги. В то время Эшли, глядя на сестру, считала себя гадким утенком.
Фото: www.instagram.com/ashley_judd/
После школы Эшли изучала в университете литературу и французский язык. В тот же период она начала работать моделью, но этот отрезок в ее жизни длился недолго. В 1990 году она бросила учебу, чтобы посвятить себя актерской карьере (диплом она все же получила 17 лет спустя).
Эшли переехала в Лос-Анджелес, где посещала все кастинги, о которых узнавала. Ее дебют в кино состоялся в сериале «Звездный путь: Следующее поколение» в 1991 году. Но о шикарной жизни она тогда еще не могла мечтать, чтобы свести концы с концами, Джадд работала официанткой, а параллельно посещала курсы актерского мастерства.
В 1991-1994 годах Эшли Джадд играла роль дочери героини Свуси Керц в телесериале «Сестры». Вскоре ее карьера пошла в гору, она снялась в фильмах «Прирожденные убийцы» (но кадры с ней в итоге вырезали при монтаже), «Дым», «Схватка», «Целуя девушек», «Двойной просчет», «Там, где сердце», «Фрида», «Особо тяжкие преступления», «История дельфина» и многих других.
В фильмах актриса с легкостью перевоплощалась из блондинки в брюнетку и обратно, ей с легкостью давались любые характеры героинь. В конце 1990-х Эшли Джадд стала одной из самых востребованных актрис Голливуда, а ее гонорары исчислялись суммами с шестью нулями.
Фото: Kinopoisk.ru
У Джадд была безупречная репутация, она не мелькала на страницах светской хроники в разделе скандалов. Она лишь однажды была замужем. Ее брак с гонщиком и актером Дарио Франкитти длился 12 лет. Но с годами актриса поняла, что чувства ушли, и подала на развод.
Детей у супругов не было. В юности Джадд пережила насилие и забеременела от преступника. Ей пришлось сделать аборт. С тех пор Эшли защищает по всему миру права женщин на легальное прерывание беременности. «Возможность получения этой медицинской услуги когда-то избавила меня от обязанности растить нелюбимого ребенка от насильника», — говорит она в выступлениях.
Своих детей она не захотела родить осознанно: «В мире так много брошенных детей, кому нужна любовь и помощь. Я всех их считаю своими. И такой позиции придерживаюсь с 18 лет», — заявляет она.
У Джадд были романы с такими известными мужчинами, как Роберт Де Ниро, Джон Стюарт, Брэди Андерсон.
Фото: East News
В 2012 году на премьере фильма Эшли Джадд появилась с неузнаваемым лицом. Изменения во внешности не ускользнули от внимания светских хроникеров и поклонников артистки. Эшли всегда была круглолицей красавицей с щечками. Но в этот раз она позировала перед камерами с одутловатым лицом с высокими выступающими скулами и с сияющей гладкой кожей.
Фото: East News
Актрису сразу стали обвинять в том, что она перестаралась с уколами красоты, и в том, что ее стройная фигура диссонирует с отекшим большим лицом.
Эшли Джадд вынуждена была расставить все точки над i, хотя сильно обиделась на журналистов и злопыхателей. Она объяснила свой непривычный внешний вид отеком — реакцией на лекарства. «А моя гладкая и сияющая кожа — это результат работы над собой», — добавила она.
Актриса много раз повторяла, что не приемлет хирургического вмешательства и не терпит искусственную красоту. Она не пользуется автозагаром, старается избегать яркого макияжа, предпочитает естественный цвет волос.
Фото: www.instagram.com/ashley_judd/
Эшли Джадд активно ведет Instagram, в котором не стесняется показывать себя без голливудского лоска: без косметики, укладок и шикарных украшений.
Эшли по-прежнему много снимается: за последние 10 лет на экраны вышло 25 фильмов с ее участием («Падение Олимпа», «Дивергент», «Путь домой» и другие). На 2020 год были запланированы две премьеры: «Меня зовут Андреа» и «Анита». Но из-за объективных причин пока неизвестно, когда зрители увидят эти фильмы.
Огромное количество времени Джадд посвящает волонтерской и благотворительной деятельности. Она путешествует по всему миру, посещает страны третьего мира, где помогает нуждающимся. А со своей давней коллегой и подругой Сальмой Хайек и другими феминистками Эшли Джадд отстаивает права женщин.
Фото и видео: Instagram Эшли Джадд, East News, Kinopoisk.ru, фильм «Схватка»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках<"/a>, [Facebook](https://www.facebook.com/passion.ru) и [Instagram](https://www.instagram.com/passionru/)!