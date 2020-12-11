А была ли пластика? Как выглядела красавица Эшли Джадд в начале карьеры

У Джадд была безупречная репутация, она не мелькала на страницах светской хроники в разделе скандалов. Она лишь однажды была замужем. Ее брак с гонщиком и актером Дарио Франкитти длился 12 лет. Но с годами актриса поняла, что чувства ушли, и подала на развод.

Детей у супругов не было. В юности Джадд пережила насилие и забеременела от преступника. Ей пришлось сделать аборт. С тех пор Эшли защищает по всему миру права женщин на легальное прерывание беременности. «Возможность получения этой медицинской услуги когда-то избавила меня от обязанности растить нелюбимого ребенка от насильника», — говорит она в выступлениях.

Своих детей она не захотела родить осознанно: «В мире так много брошенных детей, кому нужна любовь и помощь. Я всех их считаю своими. И такой позиции придерживаюсь с 18 лет», — заявляет она.

У Джадд были романы с такими известными мужчинами, как Роберт Де Ниро, Джон Стюарт, Брэди Андерсон.