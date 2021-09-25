97-летний фронтовик и «настоящая женщина»: стали известны финалисты шоу «Голос 60+»
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Фото: Кадры из программы «Голос 60+»
В отличие от предыдущих выпусков, в этот раз, формат эфира был несколько другим: каждый из участников спел одну сольную песню, которую подготовил под чутким руководством Валерия Леонтьева, Олега Газманова, Стаса Намина или Лаймы Вайкуле. А наставник, в свою очередь, определит только 2-х из пяти исполнителей, которые и представят его в финале.
Фото: Кадры из программы «Голос 60+»
Открыла конкурсный вечер команда талантливых артистов Олега Газманова. После чутких наставлений звездного певца, участники приступили к выступлениям. Андрей Забродский исполнил зажигательную песню «Московский гуляка», чем сразу зарядил зрителей в зале на танцевальный лад. Правда, эффектно отброшенная шляпа и очки, не помогли ему пройти в финал.
А вот 97-летний участник Великой Отечественной войны и любимец многих телезрителей, Михаил Серебряков и Михаил Дроздецкий, исполнивший своим бархатным голосом «Не для меня придет весна» — покорили сердце Газманова и он взял их с собой в дальнее плавание на шоу.
Фото: Кадры из программы «Голос 60+»
Александр Зорин и команды Валерия Леонтьева блестяще исполнил итальянскую песню о любви O sole mio. А 80-летний Николай Дятчин, будто 20-летний юноша в элегантном коричневом пиджаке и рубашке навыпуск восхитил песней «Я позабыл твое лицо».
Но планы у Валерия Леонтьева на финал были несколько другие. В своей команде он оставил Мухамеда Гайфулина и Петра Урбановичуса.
Фото: Кадры из программы «Голос 60+»
Не менее яркими были артисты и у Лаймы Вайкуле, которая призналась, что во время слепых прослушиваний очень хотела команду из ярких и непохожих друг на друга участников. И ее желание исполнилось, она получила и певца из Парижа Эммануэля Фореста, очаровательную Любовь Воробьеву и импозантного Владислава Медянина, который вышел на сцену с двумя спутницами.
Сразу после исполнения пяти хитов, она призналась: «Хочу сказать, что каждый из моих певцов очень талантливые. Надо было им только чуть-чуть указать, в какую сторону двигаться. А так, они сами все знают», — сказала она. Но больше всего ей по душе пришлись Евгений Соломин и Николай Гусев.
После увиденного шоу, когда оставалась команда Стаса Намина, большего драйва не ожидал никто. Но пять исполнителей настолько энергично исполнили предложенные наставником хиты, что в восторге остались даже остальные члены жюри: Тунзала Кахраман на чистейшем английском исполнила хит «Настоящая женщина», Людмила Кононова очень кокетливо спела песню «Доченьки». А для своих выступлений, двое следующих участников использовали музыкальные инструменты: Андрей Фетисов — гитару, а Ольга Котова — не только села за рояль, но и сделала себе яркие дреды.
К слову, как-раз Ольга и прошла в финал, а компанию ей составил Андрей Михайлов, перед которым Намин поставил трудную задачу, спеть не известный хит, а одну из новых его композиций «Исповедь ангела».
С такими итогами и подошел к концу этап «Нокаут». Впереди — не менее волнительные выступления финалистов, как уже почти состоявшихся звезд. По крайнем мере, преданная армия поклонников, у каждого из них — уже появилась.
Фото и видео: Кадры из программы «Голос 60+»