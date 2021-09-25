97-летний фронтовик и «настоящая женщина»: стали известны финалисты шоу «Голос 60+»

Открыла конкурсный вечер команда талантливых артистов Олега Газманова. После чутких наставлений звездного певца, участники приступили к выступлениям. Андрей Забродский исполнил зажигательную песню «Московский гуляка», чем сразу зарядил зрителей в зале на танцевальный лад. Правда, эффектно отброшенная шляпа и очки, не помогли ему пройти в финал.

А вот 97-летний участник Великой Отечественной войны и любимец многих телезрителей, Михаил Серебряков и Михаил Дроздецкий, исполнивший своим бархатным голосом «Не для меня придет весна» — покорили сердце Газманова и он взял их с собой в дальнее плавание на шоу.