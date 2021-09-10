92-летнего актера Олега Стриженова экстренно прооперировали в Москве

Как сообщает «МК», за Олегом Александровичем продолжительное время ухаживают две сиделки — дневная и ночная. Одна из них и вызвала «Скорую», когда заметила значительное ухудшение в состоянии артиста.

Напомним, что Олег Стриженов — советский и российский актер, народный артист. В творчестве артиста более трех десятков киноролей. К числу лучших относятся роли в таких кинофильмах как «Овод» (1955), «Сорок первый» (1956), «Белые ночи» (1959), «Звезда пленительного счастья» (1975) и многие другие картины.