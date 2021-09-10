passion.ru

92-летнего актера Олега Стриженова экстренно прооперировали в Москве

Народный артист несколько дней назад пожаловался на серьезные боли в области желудка, а температура «40» заставила его оперативно обратиться к врачам. Специалисты после срочного осмотра пациента пришли к решению о госпитализации. ПРичиной недомогания стал сдвинувшийся стент, который установили после удаления камней в желчном пузыре. Для удаления стента понадобилось хирургическое вмешательство.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

92-летний Олег Стриженов успешно перенес операцию

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Операция не считается сложной и продлилась всего 1,5 часа, но учитывая возраст артиста, риск был серьезный. Но все прошло успешно, стент спокойно был удален. Именитый советский актер — уже дома, восстанавливает силы. Как заверил невролог — наркоз на память Стриженова не повлиял.

Как сообщает «МК», за Олегом Александровичем продолжительное время ухаживают две сиделки — дневная и ночная. Одна из них и вызвала «Скорую», когда заметила значительное ухудшение в состоянии артиста.

Напомним, что Олег Стриженов — советский и российский актер, народный артист. В творчестве артиста более трех десятков киноролей. К числу лучших относятся роли в таких кинофильмах как «Овод» (1955), «Сорок первый» (1956), «Белые ночи» (1959), «Звезда пленительного счастья» (1975) и многие другие картины.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press