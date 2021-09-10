92-летнего актера Олега Стриженова экстренно прооперировали в Москве
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Операция не считается сложной и продлилась всего 1,5 часа, но учитывая возраст артиста, риск был серьезный. Но все прошло успешно, стент спокойно был удален. Именитый советский актер — уже дома, восстанавливает силы. Как заверил невролог — наркоз на память Стриженова не повлиял.
Как сообщает «МК», за Олегом Александровичем продолжительное время ухаживают две сиделки — дневная и ночная. Одна из них и вызвала «Скорую», когда заметила значительное ухудшение в состоянии артиста.
Напомним, что Олег Стриженов — советский и российский актер, народный артист. В творчестве артиста более трех десятков киноролей. К числу лучших относятся роли в таких кинофильмах как «Овод» (1955), «Сорок первый» (1956), «Белые ночи» (1959), «Звезда пленительного счастья» (1975) и многие другие картины.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press