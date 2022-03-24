91-летний Иван Краско чуть не стал жертвой мошенников: «Дурят нас, а люди верят»

Зимой 91-летний Иван Краско сильно болел. Его подкосил коронавирус, обострились проблемы со зрением, тем более сказывается возраст. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше и даже вернулся на сцену.

«Чувствую себя прекрасно, нормально все. Был в госпитале ветеранов войны 21 день и очень благодарен всем. Нужно благодарность объявить сотрудникам! Они меня на ноги поставили, превратили пациента в действующего артиста. У меня уже идут спектакли. Очень рад, что появились силы вернуться на сцену», — приводит слова артиста Teleprogramma.pro.

Однако Ивана по-прежнему беспокоит зрение. Он даже пробовал звонить по рекламный объявлениям, где обещают заметный эффект после первого же применения. «Мне там женский приятный голос объясняет, что если закажу на год средство, то будет столько-то стоить и плюс доставка. Я говорю: «Может, уже хватит позориться? Ну что вы обманываете? Никто ничего бесплатно не предоставит, не привезет. А они мне потом насчитали 20 тысяч рублей. Нет, ребята! Не надо мне такого. Дурят нас, а люди верят», — рассказывает Иван Краско.

Актер жалуется, что на сцене видит плохо, все как в тумане. Но он не отчаивается. Совсем скоро Краско планирует поехать на дачу, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Он уверен, что спокойная атмосфера обязательно ему поможет.