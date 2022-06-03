90-летний Бедрос Киркоров рассказал, почему не живет вместе со второй женой

Выяснилось, что после рождения долгожданных внуков Аллы-Виктории и Мартина Бедрос Киркоров собрал чемоданы и уехал от жены в Москву.

«Предлагал и ей, но она патриотка своего города. Мы не развелись, она приезжает ко мне. Но здесь жить не хочет. А я сам все из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь. Это самое главное», — поделился семейными тайнами юбиляр.

Он отметил, что с супругой-профессором прожил в Великом Новгороде несколько десятков лет, но теперь они ездят друг к другу в гости.

Напомним, первой женой Бедроса Киркорова была красавица Виктория. В нее он влюбился во время концерта. Он выступал, она сидела с такой же красивой мамой в зале. Предложение руки и сердца Бедрос сделал через несколько дней, а через месяц влюбленные поженились.

Виктория Киркорова ушла из жизни в возрасте 55 лет в 1994 году после продолжительной болезни.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Telegram, Global Look press