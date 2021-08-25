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90-летнего Ивана Краско срочно госпитализировали — и не из-за ковида

Актер находился на своей даче под Санкт-Петербургом и почувствовал себя плохо. Сначала артист пробовал облегчить свое состояние домашними способами, но ему становилось хуже — звезду увезли в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
90-летнего Ивана Краско срочно госпитализировали — и не из-за ковида

Актер Иван Краско попал в реанимацию одной из больниц Петербурга — звезду привезли с инсультом.

Как сообщает «Собеседник», он находился на своей даче в Ленобласти, когда почувствовал себя плохо. Сначала он пытался справиться своими силами — сходил в баню, и даже почувствовал облегчение.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иван Краско

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Однако позже его состояние снова ухудшилось, и бывшая супруга артиста, которая была на даче вместе с ним, сообщила об этом его директору, который в свою очередь вызвал «скорую». Сам Краско долгое время сопротивлялся и не хотел обращаться к врачам.

Медики посоветовали ему немедленно ехать в больницу, где диагностировали инсульт. Сейчас специалисты хотят перевести его в реанимацию.

«Удар такой в голову. Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причем все это так случилось резко», — прокомментировал сам артист.

Иван Краско известен своими ролями в картинах «Сын полка», «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих» и других.

Фото: Global Look press

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