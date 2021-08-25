90-летнего Ивана Краско срочно госпитализировали — и не из-за ковида

Однако позже его состояние снова ухудшилось, и бывшая супруга артиста, которая была на даче вместе с ним, сообщила об этом его директору, который в свою очередь вызвал «скорую». Сам Краско долгое время сопротивлялся и не хотел обращаться к врачам.

Медики посоветовали ему немедленно ехать в больницу, где диагностировали инсульт. Сейчас специалисты хотят перевести его в реанимацию.

«Удар такой в голову. Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причем все это так случилось резко», — прокомментировал сам артист.

Иван Краско известен своими ролями в картинах «Сын полка», «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих» и других.