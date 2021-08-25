90-летнего Ивана Краско срочно госпитализировали — и не из-за ковида
Актер Иван Краско попал в реанимацию одной из больниц Петербурга — звезду привезли с инсультом.
Как сообщает «Собеседник», он находился на своей даче в Ленобласти, когда почувствовал себя плохо. Сначала он пытался справиться своими силами — сходил в баню, и даже почувствовал облегчение.
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Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Однако позже его состояние снова ухудшилось, и бывшая супруга артиста, которая была на даче вместе с ним, сообщила об этом его директору, который в свою очередь вызвал «скорую». Сам Краско долгое время сопротивлялся и не хотел обращаться к врачам.
Медики посоветовали ему немедленно ехать в больницу, где диагностировали инсульт. Сейчас специалисты хотят перевести его в реанимацию.
«Удар такой в голову. Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причем все это так случилось резко», — прокомментировал сам артист.
Иван Краско известен своими ролями в картинах «Сын полка», «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Эскадрон гусар летучих» и других.
Фото: Global Look press
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