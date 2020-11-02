«90-е мне к лицу»: Полину Максимову сравнили с принцессой Дианой

Короткая стрижка, с которой в последнее время ходит звезда, способствует созданию звездного образа.

«Сразу вы напомнили принцессу Диану на этом фото», «Вспоминаю 90-е, именно так там поголовно все и выглядели», «Полина, вам очень к лицу эта стрижка. Милая и нежная», «Вы могли бы сыграть принцессу Диану. Ваша роль», «Многие королевские дома не только Европы сейчас изошли слюной....наша королева настоящая», «Очень похожи в этом образе на принцессу Диану», — пишут восхищенные поклонники.

Хотя Полина уже давно ходит с короткой стрижкой, поклонники до сих пор вспоминают свою любимицу с длинными волосами. Ностальгическое настроение бывает и у самой актрисы — недавно она опубликовала свою архивную фотографию с длинными волосами. В комментариях многие отметили, что в таком образе она выглядит привычнее, но короткие волосы точно добавляют ей изысканности.