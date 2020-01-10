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9 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Матвеева

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Звезды продолжают отдыхать: у моря — Анна Семенович (Сейшелы), Александр Ревва с женой (Мальдивы), Гуф с сыном (Тайланд, Пхукет). «Не крашусь, не причесываюсь , просто загораю», — похвасталась бывшая солистка группы «Блестящие».

Ксения Собчак, Олеся Судзиловская, — в горах. «Первый раз я приехала в Курш в далеком 98 году,еще из Питера. Жили в дешевом отеле на самом низком уровне с двоюродной сестрой и компанией безумных сноубордистов. Они и поставили на доску. С тех пор каждый год я ездила в горы, обьездила кучу мест, но Курш по-прежнему лучшее место на Земле. Последние несколько лет я сюда не ездила по определенным причинам, а вот вернулась — и абсолютное счастье! Да, контингент меняется, все больше бизнесменов из нефтеуганска и сургута, давно нет чиновников (после кейса "директор ФСО генерал Муров в Манжуаре"), а за соцгруппу "олигархи" отвечают буквально несколько оставшихся в строю человек. Просто одни люди замечают тут "пафос" и "безумные цены", а другие (мы) лучшие горные трассы и лучшие гостиницы с важной опцией "ski-out” Минус тут только один: мистический срачный грипп, который живет только тут и отнимает стабильно два дня катания, но и пару кг. Ваще считаю что маркетинг Куршавеля должен строиться учитывая это проклятье: "катание+детокс"», — поделилась экс-кандидат в президенты.

Ирина Пегова отправилась в Израиль.

Рита Дакота поделилась трогательным видео с дочерью: «"Мама, РаСьдиСьтвооооо". И вас с Рождеством, мои родные люди)) Пока я в ретрите и фоток у меня нет, ловите лучшее рождественское видео из Москвы».

Певица МакSим показала резвящихся в бассейне дочек:

Юлия Такшина показала фото из зала: «Первый рабочий день-он такой».

Кети Топурия поделилась романтическим снимком.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Максим Матвеев — тоже: «...не скажу, куда гляжу...😎😜😍»

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«Когда ребёнок один, он довольно долго остаётся маленьким, кто-то и во взрослом состоянии находится в блаженном неведении, что так и не вырос... Хорошо, когда появляются новые дети, тогда старшим не грозит инфантилизм. Сначала идет принятие этого факта, не всегда просто, но это уже зависит от такта взрослых, а потом назначение себя старшей! Можно не только целовать, но и заботиться, помогать, а самое главное — учить всему! Иногда в заботе о младшем, забываешь, что старшая еще совсем маленькая, а вспоминая это, сразу хочется прижать ее к груди и защитить ото всех невзгод. Так хочется, чтобы дети дружили! У нас же с сестрой получилось», — поделилась фотографией внучки и внука мама Тимати.

Фото и видео: instagram

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