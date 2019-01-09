9 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В день, когда большинство россиян приступило к работе, у звезд начались каникулы.
«Первый выходной......», — написал Евгений Плющенко под видео с сыном.
«Зимняя сказка в Юрмале...», — поделился семейной фотографией Эммануил Виторган.
Валерия выбрала отдых в Швейцарии: «Вот такую зиму люблю: теплую, снежную».
Ольга Бузова отдала предпочтение теплым краям: «Мы почти на месте. Середина января, а это значит наступает мой долгожданный ОТПУСК! Я его ждала год, только в январе перед своим днем рождения, я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать. Это такое счастье! Обещаю как минимум себе, не отвечать на рабочие сообщения (но это не точно), так и знайте не пишите мне по работе, с сегодняшнего дня я в отпуске. Безумно приятно, что в этом году мы вырвались вместе со своей любимой сестренкой. Давно мы с тобой вместе вдвоем отдыхали», — поделилась радостью она.
Сергей Лазарев улетел в Майами: «Я не скучаю по зиме...»
Кристина Асмус с семьей отдыхает в Дубаи.
«Пока влюблялись, дети ушли», — поделился Павел Воля фотографией с Ляйсан Утяшевой на фоне океана. Семья отдыхает на Мальдивах.
«Первое фото за 2 недели совместного отдыха с любимым Элинчиком», — показала свежее фото Алсу.
Лена Перминова отправилась на Кубу: «Я впервые в жизни здесь, и такое чувство, будто совершила путешествие на машине времени».
Полина Гагарина решила еще поработать: «С первым рабочим днем всех! У нас правда он не первый, с 30 ого декабря еще не было ни одного выходного».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram