9 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Пока влюблялись, дети ушли», — поделился Павел Воля фотографией с Ляйсан Утяшевой на фоне океана. Семья отдыхает на Мальдивах.

«Первое фото за 2 недели совместного отдыха с любимым Элинчиком», — показала свежее фото Алсу.

Лена Перминова отправилась на Кубу: «Я впервые в жизни здесь, и такое чувство, будто совершила путешествие на машине времени».

Полина Гагарина решила еще поработать: «С первым рабочим днем всех! У нас правда он не первый, с 30 ого декабря еще не было ни одного выходного».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram