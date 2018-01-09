9 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
🙏🙏🙏Уважаемая @kravetsalena ,очень некрасиво и грязно Вы ведёте себя😂🤔👊.Не буду перечислять все мерзкие хэштэги,которые Вы поставили напротив моего имени,просто у Вас очень грязный рот 👅.Посему то не удивлена.я просто тактично хотела Вас предупредить не предлагать интимные услуги случайным мужчинам в интернете,они первым делом считают своим долгом СООБЩИТЬ О ВАШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ВСЕМ СВОИМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ🤷♂️.P.S.Я рада за Вас ,что сейчас Вы находитесь в своём любимом Куршавеле,я там не была,слышала ,что там ОЧЕНЬ ДОРОГО😃Но,с Вашими способностями,уверена заработать на такую поездку не составляет труда)))🤣.Лично я же сейчас в #рыльскоммонастыре,где прошу за свою семью,да и за Вас попросила🙏#данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏