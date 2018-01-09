О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

В первый рабочий день этого года, 9 января, Валерий Юдашкин поздравил супругу с праздником: «Поздравляю! Мы вместе 30 лет!»

Сергей Лазарев удивил подписчиков фотографией с Владом Топаловым: «Smash!! - 15 лет спустя ))) Прекрасный обед с родным Владькой! Посидели, посмеялись! А вы помните Smash!!?»

Любовь Толкалина рассказала о своей маленькой слабости: «У меня есть засердечная коллекция.Я собираю письма, послания, записочки от незнакомых людей... иногда в метро кто нибудь письмо в ладонь положит, иногда в гостиницах у администраторов оставляют, иногда в цветах после спектакля нахожу... от пилотов Полярных авиалиний есть одна)))))но больше всего у меня посланий от небесных принцесс -стюардесс... »

Анфиса Чехова рассказала, как правильно загадывать желания:

Кристина Орбакайте опубликовала «семейную» фотографию: «Стараюсь не пропускать новые постановки не только в Московских Цирках, но и в Майами, каждые каникулы наслаждаемся неисчерпаемой фантазией Cirquedusoleil»

Стас Костюшкин поделился очень трогательным видеороликом: «Мастер по укачиванию))))»

Певица Валерия похвасталась талантом сына Арсения: «Мама глазами сына. Люблю, когда дети меня фотографируют, хотя и у мужа тоже отлично получается», — написала она. А актриса Светлана Ходченкова показала, как выглядит без одежды и макияжа.

Дана Борисова поскандалила с коллегой:

🙏🙏🙏Уважаемая @kravetsalena ,очень некрасиво и грязно Вы ведёте себя😂🤔👊.Не буду перечислять все мерзкие хэштэги,которые Вы поставили напротив моего имени,просто у Вас очень грязный рот 👅.Посему то не удивлена.я просто тактично хотела Вас предупредить не предлагать интимные услуги случайным мужчинам в интернете,они первым делом считают своим долгом СООБЩИТЬ О ВАШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ВСЕМ СВОИМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ🤷‍♂️.P.S.Я рада за Вас ,что сейчас Вы находитесь в своём любимом Куршавеле,я там не была,слышала ,что там ОЧЕНЬ ДОРОГО😃Но,с Вашими способностями,уверена заработать на такую поездку не составляет труда)))🤣.Лично я же сейчас в #рыльскоммонастыре,где прошу за свою семью,да и за Вас попросила🙏#данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)

Подписчики раскритиковали Юлию Высоцкую за открытую сумку: «Юлия, не уподобляйтесь псевдо светским львицам - закройте сумку!- Вы ведь не такая!»

Анастасия Волочкова, Кети Топурия, Наталья Ионова, Милана Кержакова и Лера Кудрявцева похвастались пляжными фотографиями. А Олег Газманов — кадрами с горного склона: «Вчерашние снимки на склонах "горкигород". Завтра домой. Сегодня в горах снег с дождем». Юлия Барановская показала фото с Бали, Алена Водонаева тоже: «В месте силы и любви я каждому из вас хочу пожелать встретить человека, с которым вы обретёте душевное спокойствие, гармонию и настоящую любовь! С которым вы будете чувствовать и понимать друг друга без слов. С которым вы поймёте что такое доверие, забота и уважение. А если рядом с вами уже есть такой человек, берегите его. Любви вам! Каждому, кто это читает сейчас».

Екатерина Андреева проиллюстрировала философские мысли забавным видеороликом: «Если бы мы могли хоть на пару минут отключить все мысли — мы бы услышали шелест звезд и своего лучшего друга — сердце. Это очень трудно, но учиться и пробовать — надо. Я с моими @a_ragozina and @zhitsinlondon учимся. Хотя ум-разум всячески старается мешать. Поэтому бегаем пока, товарищи, бегаем кругами, по кругу, возвращаемся в одну и ту же точку, а надо двигаться вперед. Нужно бежать со всех ног, чтоб оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Куда ты идешь? Если б знал-дошел. А вот итальянские мужчины и среди них шеф-повар хорошего ресторана, сразу начали нам помогать. Мы так и не поняли в чем. Но было приятно. Отзывчивые лучше закомплексованных».

Фото: instagram