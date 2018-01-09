О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

В первый рабочий день этого года, 9 января, Валерий Юдашкин поздравил супругу с праздником: «Поздравляю! Мы вместе 30 лет!» Сергей Лазарев удивил подписчиков фотографией с Владом Топаловым: «Smash!! - 15 лет спустя ))) Прекрасный обед с родным Владькой! Посидели, посмеялись! А вы помните Smash!!?» Любовь Толкалина рассказала о своей маленькой слабости: «У меня есть засердечная коллекция.Я собираю письма, послания, записочки от незнакомых людей... иногда в метро кто нибудь письмо в ладонь положит, иногда в гостиницах у администраторов оставляют, иногда в цветах после спектакля нахожу... от пилотов Полярных авиалиний есть одна)))))но больше всего у меня посланий от небесных принцесс -стюардесс... » Анфиса Чехова рассказала, как правильно загадывать желания:

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Янв 9, 2018 at 12:22 PST

Кристина Орбакайте опубликовала «семейную» фотографию: «Стараюсь не пропускать новые постановки не только в Московских Цирках, но и в Майами, каждые каникулы наслаждаемся неисчерпаемой фантазией Cirquedusoleil» Стас Костюшкин поделился очень трогательным видеороликом: «Мастер по укачиванию))))»

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) Янв 9, 2018 at 12:26 PST

Певица Валерия похвасталась талантом сына Арсения: «Мама глазами сына. Люблю, когда дети меня фотографируют, хотя и у мужа тоже отлично получается», — написала она. А актриса Светлана Ходченкова показала, как выглядит без одежды и макияжа. Дана Борисова поскандалила с коллегой:

Подписчики раскритиковали Юлию Высоцкую за открытую сумку: «Юлия, не уподобляйтесь псевдо светским львицам - закройте сумку!- Вы ведь не такая!»

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Янв 9, 2018 at 4:15 PST

Анастасия Волочкова, Кети Топурия, Наталья Ионова, Милана Кержакова и Лера Кудрявцева похвастались пляжными фотографиями. А Олег Газманов — кадрами с горного склона: «Вчерашние снимки на склонах "горкигород". Завтра домой. Сегодня в горах снег с дождем». Юлия Барановская показала фото с Бали, Алена Водонаева тоже: «В месте силы и любви я каждому из вас хочу пожелать встретить человека, с которым вы обретёте душевное спокойствие, гармонию и настоящую любовь! С которым вы будете чувствовать и понимать друг друга без слов. С которым вы поймёте что такое доверие, забота и уважение. А если рядом с вами уже есть такой человек, берегите его. Любви вам! Каждому, кто это читает сейчас».

Екатерина Андреева проиллюстрировала философские мысли забавным видеороликом: «Если бы мы могли хоть на пару минут отключить все мысли — мы бы услышали шелест звезд и своего лучшего друга — сердце. Это очень трудно, но учиться и пробовать — надо. Я с моими @a_ragozina and @zhitsinlondon учимся. Хотя ум-разум всячески старается мешать. Поэтому бегаем пока, товарищи, бегаем кругами, по кругу, возвращаемся в одну и ту же точку, а надо двигаться вперед. Нужно бежать со всех ног, чтоб оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Куда ты идешь? Если б знал-дошел. А вот итальянские мужчины и среди них шеф-повар хорошего ресторана, сразу начали нам помогать. Мы так и не поняли в чем. Но было приятно. Отзывчивые лучше закомплексованных».

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Янв 9, 2018 at 6:13 PST