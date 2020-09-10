9 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Лазарев рад вернуться к работе в театре после долгого периода связанных с пандемией ограничений: «Доброе утро... Сегодня Фигаро».

Олеся Судзиловская показала фото с не менее долгожданного мероприятия: «Вот она неповторимая атмосфера неизменно роскошного, дружеского, вкусного, веселого вечера».

Екатерина Гусева сделала селфи в гримерке: «Мюзикл "Анна Каренина" открыл сезон Сентябрь: 8, 10, 11, 16».

Екатерина Волкова предстала перед поклонниками в образе: «Привет всем со съемочной площадки. Сегодня играю мою героиню в возрасте уже, и, конечно, пытаемся с гримерами всячески состарить меня, т.к временной отрезок моего пребывания в общей канве нашей киноистории достаточно велик - от молодости до старости. Я, всматриваясь в отражение зеркала, тоже смотрю какая я буду через 20 лет. Наверное я буду окрашивать волосы, а может мне надоест, но если у тебя искренняя улыбка и хорошие зубы - это, мне кажется всегда будет молодить и твое личное обаяние никуда не может деться. Кстати сейчас в моде седина, помню Лимонов мне говорил - не спеши краситься в белый, блондинкой еще успеешь быть. А как вы думаете, надо ли закрашивать седину или наоборот можно и подчеркнуть? Нужно ли вообще молодиться, или научиться принимать возраст с достоинством и мудростью? Ведь этот вопрос рано или поздно возникнет у каждой из нас, селяви? Дождь закончился - выглянуло солнце - хорошего вам дня».