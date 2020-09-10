9 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Сергей Лазарев рад вернуться к работе в театре после долгого периода связанных с пандемией ограничений: «Доброе утро... Сегодня Фигаро».
Олеся Судзиловская показала фото с не менее долгожданного мероприятия: «Вот она неповторимая атмосфера неизменно роскошного, дружеского, вкусного, веселого вечера».
Екатерина Гусева сделала селфи в гримерке: «Мюзикл "Анна Каренина" открыл сезон Сентябрь: 8, 10, 11, 16».
Екатерина Волкова предстала перед поклонниками в образе: «Привет всем со съемочной площадки. Сегодня играю мою героиню в возрасте уже, и, конечно, пытаемся с гримерами всячески состарить меня, т.к временной отрезок моего пребывания в общей канве нашей киноистории достаточно велик - от молодости до старости. Я, всматриваясь в отражение зеркала, тоже смотрю какая я буду через 20 лет. Наверное я буду окрашивать волосы, а может мне надоест, но если у тебя искренняя улыбка и хорошие зубы - это, мне кажется всегда будет молодить и твое личное обаяние никуда не может деться. Кстати сейчас в моде седина, помню Лимонов мне говорил - не спеши краситься в белый, блондинкой еще успеешь быть. А как вы думаете, надо ли закрашивать седину или наоборот можно и подчеркнуть? Нужно ли вообще молодиться, или научиться принимать возраст с достоинством и мудростью? Ведь этот вопрос рано или поздно возникнет у каждой из нас, селяви? Дождь закончился - выглянуло солнце - хорошего вам дня».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Американский макаронный салат считается главным 'сопровождающим' элементом любого американского барбекю. Я научилась его готовить, когда там училась. ⠀ Надо сварить макароны-рожки. Главное — не переварить! Остудить их под холодной водой, добавить нарезанный болгарский перец, репчатый лук, зеленый лук, маринованные огурцы, оливки, майонез, дижонскую горчицу, яблочный уксус и растительное масло. ⠀ В этот раз я добавила еще консервированного тунца. Иногда добавляю лосось горячего копчения, или горбушу из банки, или ветчину. ⠀ Ночь настоится — и на следующий день подается холодным к стейкам, бургерам, хот-догам и вообще всему, что жарится на гриле. ⠀ #воскресныйужин
Фото и видео: Instagram /@lazarevsergey /@olesya_sudzilovskaya /@_ekaterinaguseva /@volkovawolka /@ /@ /@ /@ /@ /@m_simonyan /@pegovairina /@vladtopalovofficial_
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!