9 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @glukozamusic
Многие российские звезды уже влились в рабочий режим, но только не телеведущая Екатерина Андреева. Вечно молодая звезда «Новостей» наслаждается теплом у моря и пишет романтические строки в Instagram: «Там, где капельки морской воды перемешиваются с легкой испариной от жары», — интригующе подписала она пост с великолепными фотографиями в стильной шляпе и солнцезащитных очках с яркими линзами.
Светлана Бондарчук сегодня поделилась воспоминаниями с фестиваля «Пилот», где она позирует с Натальей Водяновой и Ольгой Сутуловой, так как на мероприятие в этом году ей попасть не удастся — слишком много работы.
А «модник» Олег Газманов попросил у своих подписчиков помощь в выборе образа для предстоящего съемочного дня на шоу «Голос 60+», где любимый певец миллионов впервые пробует себя в качестве наставника. К своим новым задачам он подходит настолько ответственно, что из-за волнения, не может решить, какой look выгоднее подчеркнет ее достоинства.
Олеся Судзиловская все чаще радует подписчиков свежими фотографиями. Сегодня, звезда фильма «Мусорщик» поделилась лучезарным селфи с искренней улыбкой и блестящими глазами: «Торжественное открытие кинофорума им. Марины Ладыниной», — подписала она.
Мария Горбань показала трогательное фото с новорожденным сыном: «Моя нежность», — кратко, но с таким глубоким смыслом подписала она фотографию, на которой изображена в телесном купальнике и легко спадающем парео с плеч.
Многодетная мама и модель мирового уровня, Наталья Водянова, иногда создает впечатление нежной юной девушки, но не в новом видео, где она с восторгом сидит на мотоцикле, готовая отправиться в путь навстречу ветру.
Завтра — новый день, а это значит, что нас ждут новые яркие моменты из жизни звезд, которыми они обязательно поделятся с нами.
Фото и видео: Instagram