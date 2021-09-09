9 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

А «модник» Олег Газманов попросил у своих подписчиков помощь в выборе образа для предстоящего съемочного дня на шоу «Голос 60+», где любимый певец миллионов впервые пробует себя в качестве наставника. К своим новым задачам он подходит настолько ответственно, что из-за волнения, не может решить, какой look выгоднее подчеркнет ее достоинства.