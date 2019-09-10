9 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич боится состариться из-за гаджетов: «Вчера узнала о вреде телефона на кожу. А точнее, о цифровом старении... В то время пока вы читаете этот текст или пролистываете ленту Инстаграм, наша с вами кожа стареет. Совсем молодое исследование, но уже научно доказано, что синий свет, исходящий от экрана не только избавляет от прыщей, но еще и заставляет кожу стареть, поэтому совет: защищать кожу как минимум кремом с SPF, а еще лучше с защитой от HEV-излучения! А еще в телефонах можно поменять свет на желтый (night shift), тогда урона будет меньше, но это не точно. Я уже поменяла и мучаюсь-привыкаю. Давайте со мной».
Ани Лорак хвастается постройневшей фигурой и новым молодежным стилем. Катя Лель — удивила космическим комбинезоном.
Ксения Бородина показала моложавую свекровь: «А у нас со свекровью культурная программа) Идем на "Митина любовь" в Гоголь центр».
Иван Ургант поделился фотографией за штурвалом самолета:
Беременная подруга Тимати — модель Анастасия Решетова — размышляет о грудном вскармливании: «Я собираюсь кормить, если все пойдет хорошо. Вообще, я человек консервативных взглядов если говорить о беременности и материнстве. Я не разделяю новые убеждения о том, что искусственные смеси полноценно заменят молоко мамы или что КС можно делать если на то нет показаний. Все-таки, родовой процесс — один из важнейших в вашей жизни и жизни ребенка. Поэтому, в идеале чтобы это все происходило максимально приближено к тому, как заведено Природой».
Бывшая подруга Тимати и мама его дочери — модель Алена Шишкова — завела кошечку: «Манчкин - удивительная порода. Знакомьтесь, Эдвард Достино».
Светлана Зейналова рассказала о привычках младшей наследницы: «Развлекаемся как можем))) моя в игрушки не играет. Только в собаку, меня, сестру и все взрослые предметы вокруг. Сейчас играем в тонометр. На очереди толкушка для пюре».
Анна Михалкова поздравила дочь с днем рождения и поделилась трогательной фотографией с ней: «Child#3 она такая! Никогда не возьмет за руку, но крепко уцепится за подол платья, пальто, ремень брюк.... в этом весь ее характер!! Очень близкая, но все время на дистанции!! Моя дикая кошка, с днем рожденья!! 6 лет- это уже возраст))»
Муж поздравил Пинк с днем рождения: «Добро пожаловать в твои 40, детка. Я с тобой уже 18 лет, и это восхитительно — расти рядом с тобой. Ты стала успешной бизнс-леди, суперзвездой, заботливой мамой и женой, благотворителем, виноделом, мотогонщиком и потрясающим другом для всех, кто вокруг тебя. Я горжусь тем, какой женщиной ты стала, какой красавицей ты стала. Ты действительно как вино. Становись лучше, а я буду счастлив быть рядом».
Синди Кроуфорд сходила на свидание с мужем.
Анастасия Костенко похвасталась букетом цветов: «Вечер под девизом: "Радовать, хочу тебя сегодня радовать.." Добрых снов».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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