9 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич боится состариться из-за гаджетов: «Вчера узнала о вреде телефона на кожу. А точнее, о цифровом старении... В то время пока вы читаете этот текст или пролистываете ленту Инстаграм, наша с вами кожа стареет. Совсем молодое исследование, но уже научно доказано, что синий свет, исходящий от экрана не только избавляет от прыщей, но еще и заставляет кожу стареть, поэтому совет: защищать кожу как минимум кремом с SPF, а еще лучше с защитой от HEV-излучения! А еще в телефонах можно поменять свет на желтый (night shift), тогда урона будет меньше, но это не точно. Я уже поменяла и мучаюсь-привыкаю. Давайте со мной».

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