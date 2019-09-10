passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

9 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото из Instagram Алены Шишковой

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич боится состариться из-за гаджетов: «Вчера узнала о вреде телефона на кожу. А точнее, о цифровом старении... В то время пока вы читаете этот текст или пролистываете ленту Инстаграм, наша с вами кожа стареет. Совсем молодое исследование, но уже научно доказано, что синий свет, исходящий от экрана не только избавляет от прыщей, но еще и заставляет кожу стареть, поэтому совет: защищать кожу как минимум кремом с SPF, а еще лучше с защитой от HEV-излучения! А еще в телефонах можно поменять свет на желтый (night shift), тогда урона будет меньше, но это не точно. Я уже поменяла и мучаюсь-привыкаю. Давайте со мной».

Ани Лорак хвастается постройневшей фигурой и новым молодежным стилем. Катя Лель — удивила космическим комбинезоном.

Ксения Бородина показала моложавую свекровь: «А у нас со свекровью культурная программа) Идем на "Митина любовь" в Гоголь центр».

Иван Ургант поделился фотографией за штурвалом самолета:

Беременная подруга Тимати — модель Анастасия Решетова — размышляет о грудном вскармливании: «Я собираюсь кормить, если все пойдет хорошо. Вообще, я человек консервативных взглядов если говорить о беременности и материнстве. Я не разделяю новые убеждения о том, что искусственные смеси полноценно заменят молоко мамы или что КС можно делать если на то нет показаний. Все-таки, родовой процесс — один из важнейших в вашей жизни и жизни ребенка. Поэтому, в идеале чтобы это все происходило максимально приближено к тому, как заведено Природой».

Бывшая подруга Тимати и мама его дочери — модель Алена Шишкова — завела кошечку: «Манчкин - удивительная порода. Знакомьтесь, Эдвард Достино».

Светлана Зейналова рассказала о привычках младшей наследницы: «Развлекаемся как можем))) моя в игрушки не играет. Только в собаку, меня, сестру и все взрослые предметы вокруг. Сейчас играем в тонометр. На очереди толкушка для пюре».

Анна Михалкова поздравила дочь с днем рождения и поделилась трогательной фотографией с ней: «Child#3 она такая! Никогда не возьмет за руку, но крепко уцепится за подол платья, пальто, ремень брюк.... в этом весь ее характер!! Очень близкая, но все время на дистанции!! Моя дикая кошка, с днем рожденья!! 6 лет- это уже возраст))»

Муж поздравил Пинк с днем рождения: «Добро пожаловать в твои 40, детка. Я с тобой уже 18 лет, и это восхитительно — расти рядом с тобой. Ты стала успешной бизнс-леди, суперзвездой, заботливой мамой и женой, благотворителем, виноделом, мотогонщиком и потрясающим другом для всех, кто вокруг тебя. Я горжусь тем, какой женщиной ты стала, какой красавицей ты стала. Ты действительно как вино. Становись лучше, а я буду счастлив быть рядом».

Синди Кроуфорд сходила на свидание с мужем.

Анастасия Костенко похвасталась букетом цветов: «Вечер под девизом: "Радовать, хочу тебя сегодня радовать.." Добрых снов».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!