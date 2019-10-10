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9 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Елены Исинбаевой

О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

«Утро — лучшее время, чтобы остаться наедине с собой и услышать песню своей души! Я вот всегда слушаю свою и тянусь в высь изо всех сил», — поприветствовала всех Наталья Ионова (Глюк’Оzа).

Елена Исинбаева косплеит героев «Матрицы»: «Чтобы быть избранным, достаточно поверить в себя!»

«Накрасили губы розовой помадой и надели розовые тельняшки, чтобы поддержать социальный флешмоб. #НеПростоРозовый #розоваяленточка Хотим напомнить друг другу о важности регулярных обследований у маммолога. Обследуйся и спи спокойно», — опубликовала Екатерина Стриженова девичий «бумеранг».

Лиза Арзамасова и певица МакSим поделились фотографиями из семейного архива. «Это я. И мне на этом снимке почти 3 года. Я уже самостоятельно купаюсь в ванной, и для всей семьи это — огромное событие! Обязательно кто-то из взрослых, а то и все вместе, стоят рядышком и превращают этот процесс в веселое и (обязательно) безопасное мероприятие», — вспоминает «Папина дочка».

«Мои любимые», — нписал Валентин Юдашкин под семейной фотографией дочери.

Эвелина Бледанс показала фото с прогулки с «особенным» сыном.

Елизавета Боярская поймала «осенний дзен» на прогулке с младшим.

Алена Хмельницкая показала уютное и стильное осеннее фото.

Игорь Николаев и Иосиф Пригожин показали снимки с гастролей. «Какая реакция на меня в тот момент когда я веду съемку, приятно быть оператором или биографом в такой компании», — поделился последний.

Олег Газманов опубликовал очередное фото с женой: «Завтра в Москву. Будем вспоминать этот короткий отпуск зимними вечерами».

Фото и видео: instagram

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