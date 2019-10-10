9 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Утро — лучшее время, чтобы остаться наедине с собой и услышать песню своей души! Я вот всегда слушаю свою и тянусь в высь изо всех сил», — поприветствовала всех Наталья Ионова (Глюк’Оzа).

Елена Исинбаева косплеит героев «Матрицы»: «Чтобы быть избранным, достаточно поверить в себя!»

«Накрасили губы розовой помадой и надели розовые тельняшки, чтобы поддержать социальный флешмоб. #НеПростоРозовый #розоваяленточка Хотим напомнить друг другу о важности регулярных обследований у маммолога. Обследуйся и спи спокойно», — опубликовала Екатерина Стриженова девичий «бумеранг».