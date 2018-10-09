9 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Орлова примерила национальный корейский костюм «Ханбок» и ужаснулась вкусам местных: «Фу фу фу! Боже, они едят жареных тараканов! Пахнет жутко, аппетит испорчен (минут на пять), а в остальном всё хорошо». А Анфиса Чехова поделилась мнением о самом костюме: «Очень красивый и удобный. Только жарковатый».

Екатерина Волкова на время стала русалкой: «Скромность не наш конек. На гриме нашла старые фотки со съемки промо нового сезона. Вот, делюсь бекстейджиком».

Олег Газманов освоил таймер: «Теперь будет больше совместных фотографий с моей Марусей».

София Ротару и Сергей Безруков похвастались урожаем яблок.

Пинк и Жерар Пике (муж Шакиры) поделились нежными фотографиями с детьми.

Фото и видео: instagram