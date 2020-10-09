9 октября: лучшие фото и видео из Instagram звезд

Певица Зара приехала на конкурс «Новпя волна» в Крыму и вместе с Алсу приняла участие в посадке деревьев с детьми из лагеря.

Для этого мероприятия она выбрала очень женственное нежно-зеленое платье с цветочным принтом и соломенную шляпку.