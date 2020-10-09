9 октября: лучшие фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/?hl=ru
Анастасия Ивлеева показала кадры с фотосессии, где она предстала в ярком и довольно дерзком образе – она примерила яркую красную юбку и эффектную блузку с принтом «зебра». В карусель Настя выложила также яркое фото в высоких черных кожаных сапогах.
Певица Зара приехала на конкурс «Новпя волна» в Крыму и вместе с Алсу приняла участие в посадке деревьев с детьми из лагеря.
Для этого мероприятия она выбрала очень женственное нежно-зеленое платье с цветочным принтом и соломенную шляпку.
Ида Галич на карантине, куда ее вместе с супругом отправили после обнаружения коронавируса, очень скучает по своему маленькому сыну.
В своем микроблоге в Instagram она публикует трогательные архивные видео с малышом.
Филипп Киркоров отлично проводит время в Крыму на конкурсе «Новая волна». Вместе со своим коллегой Давой он публикует «крымские сюжеты». Несмотря на отпуск, выглядит музыкант традиционно эпатажно.
Певица Нюша продемонстрировала роскошную фигуру, показав подписчикам эффектные фотографии в ярком красном купальнике.
Алсу показала подписчикам в Карусели все образы, которые примерила на детском конкурсе «Новая волна», и предложила выбрать, какой больше понравился.
На мероприятии Алсу появилась в роскошном белом брючном костюме, комплекте в персиковом оттенке, а также создала образ из черного топа и светлых брюк.
Равшана Куркова показала очаровательные селфи с улыбками. На фотографии актриса собрала волосы наверх и примерила уютный свитер в черно-белых тонах.
Анна Хилькевич показала милое домашнее видео с дочкой Машенькой. На видео она играет со своей старшей сестренкой Арианной. Анна рассказала про новое домашнее прозвище младшей дочери – «кнопка».
Максим Галкин продолжает покорять TikTok. На этот раз в своем Instagram он опубликовал новое видео для площадки, в котором ненадолго перевоплотился в женщину.
Ляйсан Утяшева показала очень элегантное видео со стильными образами.
На видео девушка танцует, демонстрируя свои наряды. Спортивная грация никуда не делась!
Фото и видео: Instagram Анастасии Ивлеевой, Иды Галич, Алсу, Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Равшаны Курковой, Ляйсан Утяшевой, Анны Хилькевич
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