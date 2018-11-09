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9 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

В эту пятницу звезды делились нежными фотографиями. Ольга Бузова опубликовала снимок с мамой и сестрой: «Мои родные! Рядом с мамочкой всегда чувствую себя маленькой девочкой».

Сергей Лазарев — с сыном: «Ради этих обьятий я сегодня летел 6 часов из Иркутска всего на 3 часа в Москву... и теперь вновь полечу 5 часов обратно в тур , теперь в Красноярск! разлука с Ником - это самое невыносимое испытание ... Никуся знает, что пока гастроли очень далеко и он не может полететь со мной, но скоро концерты будут поближе к Москве и он полетит к папе на работу... Моя любовь».

Трогательными снимками поделились Лера Кудрявцева и Нюша:

Мария Погребняк показала фото с мужем-именинником: «Мы».

Анастасия Трегубова поздравила 12-летнюю дочь: «С днем рождения, любимая дочка!»

Глафира Тарханова поздравила маму: «Мой день рождения! Наш день!!!! Спасибо мамуля! За жизнь, за любовь, за то что Я есть! Хочу чтобы сегодня был день добрых дел!!! Учредители фонда "Кораблик" наши друзья более 20 лет!!! Свете и Диме Акимовым я доверяю! Это удивительные и близкие мне люди! Мне будет очень приятно, если мы сегодня вместе сделаем доброе дело! Можно помочь любому из подопечных фонда и наш МИР станет чуточку лучше, этот день будет прожит не зря! Пусть это будет немного... но вместе мы — сила! Тех кто почувствует и услышит меня — я обнимаю!!!!!»

Максим Матвеев рассказал об идеальном начале дня: «Люблю с утра встать раньше всех. Тогда есть время на себя: на чтение, на дневник, на медитацию, на зарядку... на готовку вкуснейшего завтрака... А что еще нужно для бодрого, позитивного, успешного дня?! Уже не представляю себя без этих пяти простых действий»

Ева Польна поделилась забавным видео: «В жизни каждой девушки всегда найдётся место элегантному кожаному аксессуару».

Анжелика Варум рассказала о премьере клипа «На паузу».

Фото и видео: instagram

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