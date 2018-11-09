9 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В эту пятницу звезды делились нежными фотографиями. Ольга Бузова опубликовала снимок с мамой и сестрой: «Мои родные! Рядом с мамочкой всегда чувствую себя маленькой девочкой».

Сергей Лазарев — с сыном: «Ради этих обьятий я сегодня летел 6 часов из Иркутска всего на 3 часа в Москву... и теперь вновь полечу 5 часов обратно в тур , теперь в Красноярск! разлука с Ником - это самое невыносимое испытание ... Никуся знает, что пока гастроли очень далеко и он не может полететь со мной, но скоро концерты будут поближе к Москве и он полетит к папе на работу... Моя любовь».

Трогательными снимками поделились Лера Кудрявцева и Нюша: