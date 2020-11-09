9 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Певица Валерия порадовала поклонников нежным образом в белой рубашке, за что ее назвали идеальным ангелом. «Чистых нам всем помыслов, друзья, особенно в сегодняшнее непростое время!», — подписала она снимок.
Ани Лорак показала видео из закулисья. «Делюсь с вами самым сокровенным. Вот так создаются танцевальные постановки. Музыка всегда дает эмоцию, за которой мы следуем», — подписала артистка видео.
Лиза Арзамасова показала брутальный образ на байке. Актриса давно увлекается «мужским» видом спорта.
Татьяна Тотьмянина показала нежное фото с дочерями Лизой и Мишель. «Мои чучундрики», — забавно подписала она снимок из кафе.
Певица Слава решила «тряхнуть стариной», вспомнить детство и покрутить обруч. Сие действо она засняла на фоне экзотической природы — артистка улетела в отпуск на побережье океана.
Мария Горбань опубликовала фото из школьного детства. Поклонники отметили, что актриса за годы не изменилась.
Анастасия Волочкова, показывавшая свою знаменитую растяжку и на лошадях, и на яхтах и на диванах, в этот раз забралась на лестницу. Комментарии под публикацией она, как всегда закрыла.
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
Резо Гигинеишвили опубликовал трогательное фото с котом.
Роман Костомаров похвастался «кубиками» на прессе и рассказал, на сколько еще хочет похудеть. «Ну что, погнали! Еще трешку сбросить — и будет отлично! Спорта всем и не болеть», — пожелал он подписчикам.
Ирина Пегова собрала комплименты за яркий образ в одежде в тон своих глаз. А супруг Светланы Бондарчук Сергей Харченко показал, как они расслабляются после занятий йогой.
Фото и видео: Instagram Сергея Харченко, романа Костомарова, Резо Гигинеишвили, Анастасии Волочковой, Марии Горбань, певицы Славы, Татьяны Тотьмяниной, Лизы Арзамасовой, Ани Лорак, певицы Валерии
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