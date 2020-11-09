9 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Валерия порадовала поклонников нежным образом в белой рубашке, за что ее назвали идеальным ангелом. «Чистых нам всем помыслов, друзья, особенно в сегодняшнее непростое время!», — подписала она снимок.

Ани Лорак показала видео из закулисья. «Делюсь с вами самым сокровенным. Вот так создаются танцевальные постановки. Музыка всегда дает эмоцию, за которой мы следуем», — подписала артистка видео.