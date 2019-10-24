9-месячная девочка выжила после поражения головного мозга и полной ампутации конечностей

Кия росла очень энергичным ребенком и любила хлопать в ладоши, пока в возрасте 9 месяцев у нее неожиданно не поднялась высокая температура. Доктор предположил, что это, скорее всего, вирусная инфекция и просил родителей девочки не беспокоиться. Однако ночью, их разбудил очень странный кашель, доносившийся из колыбельки Кии. Отец девочки, Пол, включил свет и пришел в ужас от увиденного. Все тело малышки было покрыто странными синяками. Скорая помощь доставила Кию в больницу, к тому времени ее тело было безжизненными и начало приобретать синий оттенок. После ряда анализов доктора диагностировали у Кии худший случай менингита из всех, что им приходилось видеть за последние 25 лет. Мозг девочки был серьезно поврежден. По словам врачей, ей грозила полная слепота.

В какой-то момент состояние малышки было настолько критическим, что доктора спросили родителей, хотят ли те продолжать лечение или лучше дадут девочке спокойно умереть.

Родители отказались сдаваться и решили идти до последнего. Чтобы дать девочке шанс на выживание, докторам пришлось ампутировать ей все 4 конечности: две руки и две ноги. По словам врачей, малышка бы не перенесла удаление обеих рук и ног за один раз, поэтому на ампутацию каждой конечности потребовалось по отдельной операции.

Через 8 месяцев злоключений Кию наконец-то выписали домой. Несмотря на приобретенную эпилепсию и вопреки прогнозов врачей, девочка научилась держать голову, может видеть и каждый день дарит свои родителям, брату и сестрам улыбки.