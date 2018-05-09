9 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Эвелина Бледанс рассказала о поездке: «Вчера приняли участие в очень важной и трогательной акции "Зажги свечу памяти". Сотни человек несмотря на дождь прошли с горящими свечами к мемореалу на месте самого крупного в Крыму лагеря смерти "Красный". Я ушла оттуда с очень тяжелым сердцем, утром мне прислали этот текст журналиста Андрея Медведева... "Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, сказал бы такие слова: — Люди. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры. Вы все родились на свет и живете в Германии. Но, учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения. Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей. Только за одно то, что вы делали с детьми, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. И советские люди, коммунисты и комсомольцы оказались большими христианами, чем жители религиозной и просвещенной».

Максим Галкин рассказал военную историю, касающуюся их с Аллой замка: