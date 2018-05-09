9 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дети Филиппа Киркорова побывали на параде. «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ БУДУЩИЙ ЗАЩИТНИК РОДИНЫ», — нежно назвал он сына. Татьяна Навка с младшей дочерью — тоже. Ольга Кабо с сыном наблюдали праздник с высоты. А у Ирины Пеговой был свой «парад».
Екатерина Андреева освоила самолет:
Для моих спутников эксклюзив ‼️‼️‼️Такой ракурс пролёта 🛩🛩🛩🚁🚁🚁✈️✈️✈️ наших ассов я и сама вижу первый раз.Но-повезло так повезло😂😂😂-💯💯💯-делюсь со всеми. А куранты как в финальном кадре жахнули👍🏼👍🏼👍🏼. С Праздником нашей ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ❗️Гитлер разработал доктрину уничтожения нескольких народов.Причём до последнего человека.Славянские народы входили в этот список Нацистского Дьявола.Но он не учёл одного - Россия и все народы,которые в ней жили- категорически с его планом не согласились .А народы победить нельзя.Можно расстреливать,мучить,сжигать в печах концлагерей.Но не победить! Моя бабушка,её сестра,а также два дедушки и дядя вломили нацистам по -самые яйца💪🏼💪🏼💪🏼 И никакие их Брунгильды и Зигфриды не образовали «супер-расу» беловолосых -голубоглазых упырей.Мои предки и я за все цвета глаз ,волос и кожи.👱🏻♀️👨🏻👩🏻🧒🏿🧒🏾🧒🏽🧒🏼🧒👱🏿♀️👱🏽♀️👩🏼👳🏿♀️👳🏿♀️👳🏾♀️👳🏼♀️👳♀️👳🏻♀️👳🏼♀️.А потому летите наши мальчики 🛩🛩🛩🚁🚁🚁✈️✈️✈️ сторожите Мир! Но,продолжая традиции бабушки и её сестры-я из мелкашки на расстоянии в 50 метров кучно кладу 4 из 5 выстрелов прямо в десяточку. На всякий случай. #праздник #праздниккнамприходит #победа #9мая #парад #москва #мск #кремль #деньпобеды #небо #самолет #sky #plane #flight #flying #fly #moscow #msk #military #сегодня #kremlin #хорошийдень #хорошеенастроение #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет
Оксана Фандера поделилась весной в душе: «Вместо мощи самолетов. Просто нежность Мира...»
Эвелина Бледанс рассказала о поездке: «Вчера приняли участие в очень важной и трогательной акции "Зажги свечу памяти". Сотни человек несмотря на дождь прошли с горящими свечами к мемореалу на месте самого крупного в Крыму лагеря смерти "Красный". Я ушла оттуда с очень тяжелым сердцем, утром мне прислали этот текст журналиста Андрея Медведева... "Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, сказал бы такие слова: — Люди. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры. Вы все родились на свет и живете в Германии. Но, учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения. Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей. Только за одно то, что вы делали с детьми, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. И советские люди, коммунисты и комсомольцы оказались большими христианами, чем жители религиозной и просвещенной».
Максим Галкин рассказал военную историю, касающуюся их с Аллой замка:
Деревня Палицы, что напротив нашей деревни Грязь, была одним из крайних населённых пунктов на Звенигородском направлении, захваченным немцами в ходе наступления на Москву в начале декабря 1941 г. Их многочисленные попытки прорваться дальше были отбиты. В результате тяжелых кровопролитных боев около деревни Палицы враг был отброшен от подступов к столице. Поля между нашими деревнями – одно из тех мест, где в критический момент 41-го года решалась судьба России. Потери советских войск были очень большие, так как немцы занимали более выгодные высотные позиции, а боевое соотношение сил противника и техники – многократно выше . Буквально каждый метр этой земли полит кровью наших воинов. Женщины и дети, вернувшиеся в деревню Палицы после отступления немцев, хоронили останки воинов. Среди бойцов, участвовавших в этих боях, было много сибиряков, наступавших от поселка Николина Гора по полям, ведущим к деревне Палицы и Аксиньино. В районе березовой рощи и полей были организованы и проводились поисковые работы силами ВПО “Вымпел”, которые в 1998 г. и в 2001 г. обнаружили останки 50 погибших воинов. Все они перезахоронены в братскую могилу в березовой роще по православным канонам. Местные жители по своей инициативе возвели памятный знак. С тех пор здесь несколько раз в год проходят памятные мероприятия и богослужения. Всего на этих полях погибло 226 человек. Недалеко от братской могилы находится могила «Советского летчика Аркадия» - также захороненного жителями деревни Палицы в 1942 году, а на Аксиньинском кладбище – еще одна братская могила воинов и Памятник ополченцам. В этих полях до сих пор покоится много незахороненных останков солдат. Сегодня в День Победы пусть каждый расскажет то, что знает о войне и о боевых действиях и славных подвигах, которые были совершены когда-то совсем близко от тех мест где мы живём сейчас мирной жизнью, мирной, благодаря нашим великим воинам. Давайте делиться этими знаниями и воспоминаниями, чтобы память об этом жила в новых поколениях. С Днём Победы! #9мая #деньпобеды #чтобыпомнили
Ирина Патлах Павлиашвили поделилась фото из поезда: они с девочками сопрвождают главу семейства на гастролях в Рязани. Анна Седокова на берегу моря цитирует Ремарка, обращаясь к малышу: «Я люблю тебя и буду любить, пока не перестану дышать. Я это твердо знаю. Ты мой горизонт, и все мои мысли сводятся к тебе. Пусть будет что угодно - все всегда замыкается на тебе. И так было всегда. Всегда».
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Анастасия Костенко поздравила маму: «Ровно 43 года назад, в Великий Праздник Победы, появилась на свет самая дорогая женщина для нашей семьи - Виктория. Моя Мама, мой ценный друг, советчик и мастерица на все руки. Все наши последние разговоры несут только положительный посыл, что ещё нужно для матери, если ее дети счастливы?! Пусть мои сёстры и брат всегда тебя радуют прекрасными новостями, успехами и заботой! Будь всегда здорова, полна оптимизма, избалована идиллией и полна сил. Мы тебя очень любим».
Светлана Бондарчук решила немного расслабиться в день рождения бывшего мужа: «Выпьем за любовь».
Фото: instagram