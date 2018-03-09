9 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Виктория Бекхэм показала фото с мамой. Сестры Михалковы — новое совместное селфи. Анастасия Стоцкая опубликовала милое фото дочки.
Кэтрин Зета-Джонс показала, как развлекается с мужем и детьми. Екатерина Стриженова отправилась с супругом в романтическое путешествие в Стамбул: «Замучаем мужчин своей любовью!! Сопротивление бесполезно...»
Алена Хмельницкая похвасталась необычным подарком от дочери: «"Подснежники к 8 марта" на фоне автора!) Красота и весеннее настроение! #моялюбовь #ксюня #даритеженщинамцветы». Чулпан Хаматова показала бесценный подарок к 8 Марта:
Шэрон Стоун поделилась одним из секретов своей стройной фигуры. Наташа Королева показала стройные бедра в платье мечты: «Только Маэстро Валентин Юдашкин может создать платье в котором хочется взлететь!!! Спасибо мой гениальный Друг за мое волшебно-летящее настроение!!!»
Ани Лорак тоже опубликовала красивый ракурс. А Анна Седокова провела день на пляже с сыном.
Татьяна Навка показала зимние забавы мужа и дочки. Курбан Омаров и Ксения Бородина — как праздновали день ее рождения в Милане. Алсу развлекается с подругой в ОАЭ:
Фото: instagram