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9 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

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Фото из Instagram Анны Михалковой
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Виктория Бекхэм показала фото с мамой. Сестры Михалковы — новое совместное селфи. Анастасия Стоцкая опубликовала милое фото дочки.

Кэтрин Зета-Джонс показала, как развлекается с мужем и детьми. Екатерина Стриженова отправилась с супругом в романтическое путешествие в Стамбул: «Замучаем мужчин своей любовью!! Сопротивление бесполезно...»

Алена Хмельницкая похвасталась необычным подарком от дочери: «"Подснежники к 8 марта" на фоне автора!) Красота и весеннее настроение! #моялюбовь #ксюня #даритеженщинамцветы». Чулпан Хаматова показала бесценный подарок к 8 Марта:

Шэрон Стоун поделилась одним из секретов своей стройной фигуры. Наташа Королева показала стройные бедра в платье мечты: «Только Маэстро Валентин Юдашкин может создать платье в котором хочется взлететь!!! Спасибо мой гениальный Друг за мое волшебно-летящее настроение!!!»

Ани Лорак тоже опубликовала красивый ракурс. А Анна Седокова провела день на пляже с сыном.

Татьяна Навка показала зимние забавы мужа и дочки. Курбан Омаров и Ксения Бородина — как праздновали день ее рождения в Милане. Алсу развлекается с подругой в ОАЭ:

Фото: instagram

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