9 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Максим едва не улетела на праздничных воздушных шарах – певица поделилась ярким и креативным фото.

Равшана Куркова показала, как должен выглядеть человек, который действительно любит свою работу, и поделилась селфи со съемок.

Эвелина Бледанс похвасталась поздравлением от настоящего мужчины – своего сына Семена, который запечатлен с букетом цветов.

Катя Варнава поделилась забавным селфи – мимика звёзды Comedy Club остается действительно неподражаемой.

Красавица Наталия Орейро спела под гитару и поделилась видео с подписчикам. В своем Instagram – поклонники остались в полном восторге.