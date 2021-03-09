9 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Певица Максим едва не улетела на праздничных воздушных шарах – певица поделилась ярким и креативным фото.
Равшана Куркова показала, как должен выглядеть человек, который действительно любит свою работу, и поделилась селфи со съемок.
Эвелина Бледанс похвасталась поздравлением от настоящего мужчины – своего сына Семена, который запечатлен с букетом цветов.
Катя Варнава поделилась забавным селфи – мимика звёзды Comedy Club остается действительно неподражаемой.
Красавица Наталия Орейро спела под гитару и поделилась видео с подписчикам. В своем Instagram – поклонники остались в полном восторге.
Лиза Арзамасова показала акварельную фотографию – подписчикам очень понравилась мягкая и нежная композиция, и, конечно, сама актриса.
Екатерина Климова поделилась кадрами, как она проводит 9 марта.
«9 марта – это вам не восьмое».
Юлия Снигирь поздравляет с днём рождения своего сына – ему исполнилось 5 лет.
Катерина Шпица снова блеснула в своем фирменном горнолыжном костюме и маске в виде овечки, а Лиана Шульгина вместе с мужем и дочкой отправилась в Дубай на отдых. Как рассказала молодая мама, малышка Селин достойно пережила свой первый в жизни перелет.
А Мия Прилучная попробовала себя в качестве визажиста и креативно накрасила своего папу. Павел, как истинный актер, сразу сумел вжиться в роль.
Фото и видео: Instagram Кати Варнавы, Наталии Орейро, Лизы Арзамасовой, Катерины Шпицы, Лианы Шульгиной, Равшаны Курковой, Павла Прилучного, Юлии Снигирь, Марины Максимовой
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