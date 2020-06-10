9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Нетребко поделилась хорошим настроением: «Сегодня ровно 3 месяца, как мы осели в Вене... я очень люблю этот город, но не помню, когда я так долго сидела на одном месте. Рада сообщить, что карантин закончился и на следующей неделе мы начинаем работать. К сожалению, запланированные выступления до конца этого года ПОЧТИ все канули в небытие... но, слава Богу — работа будет и будет музыка — а это главное».

Ирина Салтыкова и Эвелина Бледанс открыли сезон съемок в первый же день после объявления окончания официального карантина.

Не теряла времени и Вера Брежнева: «Сегодня у меня был первый съемочный день после карантина. Почти 3 месяца (без 6ти дней). Ощущения необычные. И радостно, и немного страшно, когда собирается уже несколько людей в одном месте. Странно, когда видишь человека, которого рад видеть и рефлекторно тебе хочется его обнять, такая теплая привычка, но ты раз, и останавливаешь себя. И пока неуверенно строишь планы на ближайшее будущее. Но понимаешь, как скучал по всему тому, что было большой частью твоей жизни».

Катерина Шпица наслаждается бытом: «Как же классно, когда твой ребенок тебя обыгрывает, и без всяких поддавков! Когда мы приехали в марте на весенние каникулы в Красную Поляну мы предполагали, но еще не знали точно, что мы останемся тут пережидать всемирно известную ситуацию самоизоляции. Большие игрушки с собой не взяли. Остались в итоге в Адлере. И вот 2 месяца я наблюдала радостно, как в оружие превращаются любые палки, а Руслан мастерил Герману мечи из бамбука. Для фантазии — это замечательно! <...> В самоизоляции мы еще разнообразили наши игры. Рубились в шашки! И что вы думаете? Сын меня сделал! Конечно же, меня это очень радует, ибо моя школа».

Олеся Судзиловская с семьей съездила на рыбалку: «На рыбалке впервые в летнем сезоне! Мои — просто молодцы».

Саша Плющенко поймал карпа: