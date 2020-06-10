9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Анна Нетребко поделилась хорошим настроением: «Сегодня ровно 3 месяца, как мы осели в Вене... я очень люблю этот город, но не помню, когда я так долго сидела на одном месте. Рада сообщить, что карантин закончился и на следующей неделе мы начинаем работать. К сожалению, запланированные выступления до конца этого года ПОЧТИ все канули в небытие... но, слава Богу — работа будет и будет музыка — а это главное».
Ирина Салтыкова и Эвелина Бледанс открыли сезон съемок в первый же день после объявления окончания официального карантина.
Не теряла времени и Вера Брежнева: «Сегодня у меня был первый съемочный день после карантина. Почти 3 месяца (без 6ти дней). Ощущения необычные. И радостно, и немного страшно, когда собирается уже несколько людей в одном месте. Странно, когда видишь человека, которого рад видеть и рефлекторно тебе хочется его обнять, такая теплая привычка, но ты раз, и останавливаешь себя. И пока неуверенно строишь планы на ближайшее будущее. Но понимаешь, как скучал по всему тому, что было большой частью твоей жизни».
Катерина Шпица наслаждается бытом: «Как же классно, когда твой ребенок тебя обыгрывает, и без всяких поддавков! Когда мы приехали в марте на весенние каникулы в Красную Поляну мы предполагали, но еще не знали точно, что мы останемся тут пережидать всемирно известную ситуацию самоизоляции. Большие игрушки с собой не взяли. Остались в итоге в Адлере. И вот 2 месяца я наблюдала радостно, как в оружие превращаются любые палки, а Руслан мастерил Герману мечи из бамбука. Для фантазии — это замечательно! <...> В самоизоляции мы еще разнообразили наши игры. Рубились в шашки! И что вы думаете? Сын меня сделал! Конечно же, меня это очень радует, ибо моя школа».
Олеся Судзиловская с семьей съездила на рыбалку: «На рыбалке впервые в летнем сезоне! Мои — просто молодцы».
Саша Плющенко поймал карпа:
Анастасия Трегубова тоже рада окончанию самоизоляции: «Свобода! Кто как отмечает снятие самоизоляции? Я, к примеру, сегодня научилась кататься без рук на велосипеде. Ощущение невероятное — перед тобой дорога без ограничений и ты мчишь навстречу ветру и свободе! И пусть все плохое останется позади нас».
Сергей Шнуров похвастался настоящей земляникой: «Хоть погода хилая — Отрицательные пики, Наберу для милой я, Свежей земляники. Вот она, краснеет в крынке! Запыхался я, как пес. Пусть купил ее на рынке, Но красиво преподнес».
Дима Билан — бассейном: «Решил все же поставить! И правильно, что поставил».
Эммануил Виторган с женой и детьми тоже наслаждаются водными процедурами: «Думали, если жара придет, че делать... вышли из положения, купили детский бассейн ... Такое удовольствие, причем для всех! Всегда можно найти выход, главное, захотеть!!! Правда же..?!»
Лариса Гузеева похвасталась необычным блюдом: «Вчера на съемках хозяйка дома подарила мне лиловую картошку. Я даже не подозревала о ее существовании. И вот что получилось. Лелька оценила. Телятина с ананасом слишком просто, чтобы уделить ей внимание. Всем радости».
Избранница Криштиану Роналду Джорджина Родригес продолжает гордиться своим телом, которое она вернула после рождения ребенка.
Джованна Антонелли примерила яркую маску.
Ольга Орлова наслаждается временем, проведенным с любимыми питомцами: «Стоило прилечь в беседке с Диной, как Луфи решила, что она тоже должна быть на мне. Весит тонну, но думает, что она малышка».
Фото и видео: Instagram
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