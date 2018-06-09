9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева показала красавицу-дочь: «Моя @sonya_kooper приехала #каникулы #дочкиматери». Ида (Лоло) Кехман последовала ее примеру.
Марина Газманова поделилась архивным фото: «Доброе утро, суббота! Попалась на глаза моя любимая фотография с Филиппом малышом. Сначала я его на руках, теперь он меня легко. Я его точно уже не подброшу. А вот он спокойно может меня на шкаф посадить, когда сержусь на него. Мы сегодня по коням supborдам по озеру!»
Екатерина Стриженова показала внука: «Мой маленький слоник. он так осознанно смотрит на этот мир. я думаю ему все известно про жизнь и он пришёл к нам в семью, чтоб чему-то нас научить!»
Ани Лорак поздравила дочь: «С Днем рождения, моя принцесса! Моя девочка стала на год взрослее! Будь самой счастливой!»
«Барышня и хулиган»: Равшана Куркова показала фото с мамой.
Нюша поделилась нежным фото с мужем: «С Твоим Днем, Любимый @igorsivovv». Виктория Дайнеко погладила мужчкие брюки: «Сама в шоке».
Кристина Орбакайте делится познавательными видеороликами из путешествия:
Новое Седьмое чудо света находится в Ха Лонг Бэй. Удивительное создание природы! Пещеры и гроты, которым несколько миллионов лет не оставят никого равнодушным! Красота 🙏🏻 📸 @imaxtrend Больше видео в сторис) #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #вьетнам #халонгбэй #vietnam #halongbay #гастроли #путешествия
Роза Сябитова решилась на аппаратную липосакцию: «От такого плотного графика совсем нет времени на спортзал, так что стало трудно следить за собой. Революционная технология криолиполиза — самая эффективная, безоперационная процедура уменьшения жировых отложений. Это быстрый и эффективный способ для удаления излишков жира на животе, предплечьях, боках, бедрах, в надколенной области. Эффект виден после первой процедуры, в течение 1-3 меяцев они полностью выводятся из организма. Чего только уже нет для женщин, чтобы всегда выглядеть хорошо. Теперь даже и не знаю, нужен ли мне этот спортзал?»
Евгений Плющенко поделился патриотичным видео: «В предверии Чемпионата мира по футболу мы с Женечкой Медведевой активно занялись футболом, чего и Вам всем советуем, мальчишкам и девчонкам, а также их родителям,а у нас это ещё хорошая разминка перед нашими шоу в Японии».
Фото: instagram