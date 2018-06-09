9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева показала красавицу-дочь: «Моя @sonya_kooper приехала #каникулы #дочкиматери». Ида (Лоло) Кехман последовала ее примеру.

Марина Газманова поделилась архивным фото: «Доброе утро, суббота! Попалась на глаза моя любимая фотография с Филиппом малышом. Сначала я его на руках, теперь он меня легко. Я его точно уже не подброшу. А вот он спокойно может меня на шкаф посадить, когда сержусь на него. Мы сегодня по коням supborдам по озеру!»

Екатерина Стриженова показала внука: «Мой маленький слоник. он так осознанно смотрит на этот мир. я думаю ему все известно про жизнь и он пришёл к нам в семью, чтоб чему-то нас научить!»

Ани Лорак поздравила дочь: «С Днем рождения, моя принцесса! Моя девочка стала на год взрослее! Будь самой счастливой!»