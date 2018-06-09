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9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Веры Брежневой

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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Вера Брежнева показала красавицу-дочь: «Моя @sonya_kooper приехала #каникулы #дочкиматери». Ида (Лоло) Кехман последовала ее примеру.

Марина Газманова поделилась архивным фото: «Доброе утро, суббота! Попалась на глаза моя любимая фотография с Филиппом малышом. Сначала я его на руках, теперь он меня легко. Я его точно уже не подброшу. А вот он спокойно может меня на шкаф посадить, когда сержусь на него. Мы сегодня по коням supborдам по озеру!»

Екатерина Стриженова показала внука: «Мой маленький слоник. он так осознанно смотрит на этот мир. я думаю ему все известно про жизнь и он пришёл к нам в семью, чтоб чему-то нас научить!»

Ани Лорак поздравила дочь: «С Днем рождения, моя принцесса! Моя девочка стала на год взрослее! Будь самой счастливой!»

«Барышня и хулиган»: Равшана Куркова показала фото с мамой.

Нюша поделилась нежным фото с мужем: «С Твоим Днем, Любимый @igorsivovv». Виктория Дайнеко погладила мужчкие брюки: «Сама в шоке».

Кристина Орбакайте делится познавательными видеороликами из путешествия:

Роза Сябитова решилась на аппаратную липосакцию: «От такого плотного графика совсем нет времени на спортзал, так что стало трудно следить за собой. Революционная технология криолиполиза — самая эффективная, безоперационная процедура уменьшения жировых отложений. Это быстрый и эффективный способ для удаления излишков жира на животе, предплечьях, боках, бедрах, в надколенной области. Эффект виден после первой процедуры, в течение 1-3 меяцев они полностью выводятся из организма. Чего только уже нет для женщин, чтобы всегда выглядеть хорошо. Теперь даже и не знаю, нужен ли мне этот спортзал?»

Евгений Плющенко поделился патриотичным видео: «В предверии Чемпионата мира по футболу мы с Женечкой Медведевой активно занялись футболом, чего и Вам всем советуем, мальчишкам и девчонкам, а также их родителям,а у нас это ещё хорошая разминка перед нашими шоу в Японии».

Фото: instagram

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