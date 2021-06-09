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9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Вера Брежнева покорила поклонников соблазнительным образом и похвасталась идеальной фигурой в белом боди.

Даня Милохин поделился совместным фото с Настей Ивлеевой верхом на Mercedes Gelenwagen – «my hot sister».

Аврора отдыхает в Анапе и делится атмосферными фото из долины Лефкадия, а Анна Хилькевич продолжает дразнить подписчиков кадрами с белых песчаных пляжей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аврора

Фото: @avrora_tv

Анна Семенович записала смешное видео про мужчин в паре с блогером Кариной Кросс.

Эвелина Бледанс похвасталась достижением своего особенного сына Семена – мальчик принял участие в конкурсе «Кинотаврики».

Альбина Джанабаева выложила селфи – звезда ненадолго оторвалась от новорожденной дочери и выбралась на улицу, а Лиза Арзамасова выложила очень атмосферное фото с мамой.

Анна Заворотнюк поделилась селфи в очень ярком и женственном образе – красном платье с цветочным принтом и собрала лайки своих подписчиков.

Анна Хилькевич хвастается шикарным завтраком вместе с дочками на Мальдивах, а Алена Шишкова – селфи на белоснежном пляже.

Фото: Instagram Дани Милохина, Веры Брежневой, Авроры, Анны Хилькевич, Лизы Арзамасовой, Анны Хилькевич, Анны Заворотнюк, Анны Семенович, Алены Шишковой

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