9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Вера Брежнева покорила поклонников соблазнительным образом и похвасталась идеальной фигурой в белом боди.
Даня Милохин поделился совместным фото с Настей Ивлеевой верхом на Mercedes Gelenwagen – «my hot sister».
Аврора отдыхает в Анапе и делится атмосферными фото из долины Лефкадия, а Анна Хилькевич продолжает дразнить подписчиков кадрами с белых песчаных пляжей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @avrora_tv
Анна Семенович записала смешное видео про мужчин в паре с блогером Кариной Кросс.
Эвелина Бледанс похвасталась достижением своего особенного сына Семена – мальчик принял участие в конкурсе «Кинотаврики».
Альбина Джанабаева выложила селфи – звезда ненадолго оторвалась от новорожденной дочери и выбралась на улицу, а Лиза Арзамасова выложила очень атмосферное фото с мамой.
Анна Заворотнюк поделилась селфи в очень ярком и женственном образе – красном платье с цветочным принтом и собрала лайки своих подписчиков.
Анна Хилькевич хвастается шикарным завтраком вместе с дочками на Мальдивах, а Алена Шишкова – селфи на белоснежном пляже.
Фото: Instagram Дани Милохина, Веры Брежневой, Авроры, Анны Хилькевич, Лизы Арзамасовой, Анны Хилькевич, Анны Заворотнюк, Анны Семенович, Алены Шишковой
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