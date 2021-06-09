9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Эвелина Бледанс похвасталась достижением своего особенного сына Семена – мальчик принял участие в конкурсе «Кинотаврики».

Альбина Джанабаева выложила селфи – звезда ненадолго оторвалась от новорожденной дочери и выбралась на улицу, а Лиза Арзамасова выложила очень атмосферное фото с мамой.

Анна Заворотнюк поделилась селфи в очень ярком и женственном образе – красном платье с цветочным принтом и собрала лайки своих подписчиков.

Анна Хилькевич хвастается шикарным завтраком вместе с дочками на Мальдивах, а Алена Шишкова – селфи на белоснежном пляже.