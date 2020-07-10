9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова рассказала, как ощущается коронавирус в США: «В Америке все ходят в масках. Это удивительно, ведь у нас никто. В аэропорту строгий масочный режим и это не контролируется властями, просто если ты "без" на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием, как же ты так безрассудно относишься к своей жизни. Маски даже на совсем маленьких детях. Маски любые. В основном в стразах, с надписью "queen", банданы как у нас или красивые в цветочек. Но у всех. В самолете обязательно весь полет только в маске, тебя не заставляют, но на тебя косо смотрят. В гостинице нельзя пройти сквозь ресепшн, если твой рот не прикрыт. Если вдруг у тебя нет ее с собой, то тебе любезно дадут десять новых. Вчера в NYC открыли летние веранды. До своего стола обязательно идти в маске, если нет то ее вам дадут. За столиком можно снять. Расстояние между столиками примерно 2 метра. Получается, просто между вами и следующими посетителями один пустой стол, не накрытый и без стульев. Янис говорит, что в Латвии так же строго. Привет, Патрики. В Майами на пляже все лежаки на таком же расстоянии друг от друга».