9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Актриса Дарья Повереннова показала фото с котиком: «Все-таки, в прошлой жизни я была кошкой! Точно)», — уверена она.
Татьяна Лазарева показала, как снимает контент для своего блога.
Юлия Пересильд радуется лету и землянике: «Земляничное настроение... люблю землянику есть, кидать в просекко, просто смотреть, собирать, но больше всего люблю ее запах... запах Влюбленности! Мне кажется, когда влюбляешься, весь Мир пахнет земляникой».
Екатерина Архарова похвасталась урожаем в Италии: «Никогда не думала, что буду так радоваться собственному урожаю. И персики здесь кажутся слаще, сочнее и румянее... А может и не кажутся».
Маргарита Симоньян поделилась рецептом диетического плова:
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Сестра приготовила диетический плов, и я не поняла, что он диетический, — я даже не поняла, что там нет риса! ⠀ Она обжарила куриные бедрышки кусочками, добавила натертую на крупной терке морковь и нарезанный лук, зиру — все это хорошо потушила, как на плов. ⠀ Цветную капусту немного измельчила в блендере, чтобы стала размером чуть больше риса. ⠀ Обжарила на раскаленной сковороде, слегка смазанной оливковым маслом (не больше пяти минут). ⠀ Соединила капусту с курицей — все готово.
Лена Темникова показала уютное и нежное дачное селфи: «Девочки». Певица Жасмин показала своих детей: «Типично женский и типично мужской подход к селфи».
Джорджина Родригес показала, как занимается с детьми, а Криштиану Роналду похвастался рельефом и ровным загаром.
Мария Погребняк поддержала мужа: «Мой чемпион @poga8. С победой Фк Урал».
Анита Цой вышла на связь из больницы:
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Именно в такие моменты жизни понимаешь цену дружбе, заботы, настоящему вниманию. Спасибо, мои любимые! Я тронута до глубины души!🙏❤ Конечно, меня не отпустили домой. Как вы понимаете, за две недели больница уже порядком поднадоела. Но что делать?! Буду набираться сил и наслаждаться этой неземной красотой! 🌸💐🏵💮🌷🌺
Анна Седокова рассказала, как ощущается коронавирус в США: «В Америке все ходят в масках. Это удивительно, ведь у нас никто. В аэропорту строгий масочный режим и это не контролируется властями, просто если ты "без" на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием, как же ты так безрассудно относишься к своей жизни. Маски даже на совсем маленьких детях. Маски любые. В основном в стразах, с надписью "queen", банданы как у нас или красивые в цветочек. Но у всех. В самолете обязательно весь полет только в маске, тебя не заставляют, но на тебя косо смотрят. В гостинице нельзя пройти сквозь ресепшн, если твой рот не прикрыт. Если вдруг у тебя нет ее с собой, то тебе любезно дадут десять новых. Вчера в NYC открыли летние веранды. До своего стола обязательно идти в маске, если нет то ее вам дадут. За столиком можно снять. Расстояние между столиками примерно 2 метра. Получается, просто между вами и следующими посетителями один пустой стол, не накрытый и без стульев. Янис говорит, что в Латвии так же строго. Привет, Патрики. В Майами на пляже все лежаки на таком же расстоянии друг от друга».
«Мне вот отлично. Я вот совсем не против. Личные границы стали крепче, люди загадочнее и меры безопасности сильнее. Это нам любом случае пригодиться, что бы ни было завтра», — сообщила она.
Фото и видео: Instagram/@dpoverennova/@lazarevatut/@juliaperesild/@arharovakatya/@lenatemnikovaofficial/@georginagio/@cristiano/@annasedokova/@_m_simonyan/@anitatsoy_
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