9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Альбина Джанабаева показала свое спортивное утро: «Физкульт- привет!!! Проснулись, побежали. Как же я не любила бегать в школе, на физкультуре, длительные марафоны и стометровки- совсем не мое.... сейчас же соревнуешься только с собой, а это уже — другое дело....))) Так что, побежали».
Елизавета Пескова поделилась старыми фотографиями: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
Алла Довлатова — снимком с дочкой: «Ребенок рождается с потребностью быть любимым, и в этом смысле всю жизнь остается ребенком... Желаю Вам любить и быть любимыми всю жизнь».
«Что может быть прекраснее пиццы😂🙈 Ника. Пицца Маргарита и хорошее настроение)))», — умиляется Юлия Проскурякова.
Галина Юдашкина исследует Гонконг: «Погода отличная 29 градусов вечером, только куртка или кофта нужна, так как в помещениях сильно дует кондиционер. Влажность большая в июле, где то 85-90%, после дождя может быть все 100».
Ольга Бузова шлет приветы из Парижа. Наталья Подольская отдыхает на море.
Валерия и Иосиф Пригожин возвращаются домой: «Путешествие, посвященное 15-летию нашей свадьбы, к сожалению, подходит к концу, но исландские романтические приключения останутся в нашей памяти на всю жизнь».
У Юлии Ковальчук тоже было приключение: «Уставшая и довольная я возвращаюсь, прихватив себе фоточку с мегахаризматичным ведущим #Фортбайярд».
Дмитрий Исхаков гордится женой на обложке глянца.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!