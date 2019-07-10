9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Альбина Джанабаева показала свое спортивное утро: «Физкульт- привет!!! Проснулись, побежали. Как же я не любила бегать в школе, на физкультуре, длительные марафоны и стометровки- совсем не мое.... сейчас же соревнуешься только с собой, а это уже — другое дело....))) Так что, побежали».

Елизавета Пескова поделилась старыми фотографиями: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Алла Довлатова — снимком с дочкой: «Ребенок рождается с потребностью быть любимым, и в этом смысле всю жизнь остается ребенком... Желаю Вам любить и быть любимыми всю жизнь».

«Что может быть прекраснее пиццы😂🙈 Ника. Пицца Маргарита и хорошее настроение)))», — умиляется Юлия Проскурякова.