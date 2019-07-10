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9 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Ковальчук

О том, как звезды провели день семьи и верности — читайте в нашем дайджесте.

Альбина Джанабаева показала свое спортивное утро: «Физкульт- привет!!! Проснулись, побежали. Как же я не любила бегать в школе, на физкультуре, длительные марафоны и стометровки- совсем не мое.... сейчас же соревнуешься только с собой, а это уже — другое дело....))) Так что, побежали».

Елизавета Пескова поделилась старыми фотографиями: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Алла Довлатова — снимком с дочкой: «Ребенок рождается с потребностью быть любимым, и в этом смысле всю жизнь остается ребенком... Желаю Вам любить и быть любимыми всю жизнь».

«Что может быть прекраснее пиццы😂🙈 Ника. Пицца Маргарита и хорошее настроение)))», — умиляется Юлия Проскурякова.

Галина Юдашкина исследует Гонконг: «Погода отличная 29 градусов вечером, только куртка или кофта нужна, так как в помещениях сильно дует кондиционер. Влажность большая в июле, где то 85-90%, после дождя может быть все 100».

Ольга Бузова шлет приветы из Парижа. Наталья Подольская отдыхает на море.

Валерия и Иосиф Пригожин возвращаются домой: «Путешествие, посвященное 15-летию нашей свадьбы, к сожалению, подходит к концу, но исландские романтические приключения останутся в нашей памяти на всю жизнь».

У Юлии Ковальчук тоже было приключение: «Уставшая и довольная я возвращаюсь, прихватив себе фоточку с мегахаризматичным ведущим #Фортбайярд».

Дмитрий Исхаков гордится женой на обложке глянца.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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